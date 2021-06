외국인 순매수 전환…코스피 낙폭 줄어

코스닥도 낙폭 감소

[아시아경제 공병선 기자] 외국인이 매수세로 돌아서면서 코스피가 소폭 회복됐다.

4일 오후 1시48분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.14%(4.45포인트) 하락한 3242.98을 기록했다. 이날 오전 10시35분 3218.67까지 떨어졌지만 이후 소폭 반등했다.

기관이 집중적으로 매도하고 있다. 이날 기관은 각각 5771억원을 팔아치웠다. 개인과 외국인은 각각 5060억원, 249억원을 사들였다. 외국인은 오전에 매도를 나타냈지만 이후 매수세로 돌아섰다.

업종별 지수는 엇갈리고 있다. 통신업의 낙폭은 1.95%로 가장 컸다. 이어 운수창고(-1.24%), 섬유의복(-0.99%), 서비스업(-0.95%), 유통업(-0.76%) 등 순으로 떨어졌다. 기계(2.09%), 운수장비(1.80%), 은행(0.93%), 건설업(0.85%), 전기가스업(0.65%), 의약품(0.65%) 등 업종은 상승했다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 1,900 등락률 +2.18% 거래량 3,889,466 전일가 87,000 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close 의 상승폭은 2.18%로 가장 컸다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 242,500 전일대비 4,000 등락률 +1.68% 거래량 1,056,927 전일가 238,500 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (1.68%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 839,000 전일대비 15,000 등락률 +1.82% 거래량 87,146 전일가 824,000 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 '경기민감주' 담은 개인 vs 'IT 대평주' 품은 외인·기관美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발 close (1.46%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 619,000 전일대비 1,000 등락률 -0.16% 거래량 146,883 전일가 620,000 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (0.48%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 268,000 전일대비 1,500 등락률 +0.56% 거래량 368,268 전일가 266,500 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (0.38%) 순이었다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 2,500 등락률 -1.98% 거래량 2,118,600 전일가 126,500 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (-1.58%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 356,500 전일대비 5,500 등락률 -1.52% 거래량 372,471 전일가 362,000 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (-1.52%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 804,000 전일대비 8,000 등락률 -0.99% 거래량 177,074 전일가 812,000 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (-0.99%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 16,040,354 전일가 82,800 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세강한 반등 나온다! “삼성전자” ‘ㅇㅇㅇ’ 대호재 나왔다!삼성전자 사장단, 직원들과 '타운홀 미팅'…MZ세대와 소통 강화 close (-0.60%) 순으론 하락했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 2,157,678 전일가 129,000 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.04%(0.36포인트) 하락한 989.83을 기록했다. 이날 오전 10시40분 983.02까지 떨어졌지만 이후 낙폭을 줄였다.

외국인과 기관의 매수세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 623억원, 621억원을 순매도했다. 개인은 1516억원을 순매수했다.

코스닥 업종별 지수도 엇갈렸다. 오락·문화의 하락폭은 2.07%로 가장 컸다. 이어 금융(-0.98%), 반도체(-0.93%), 방송서비스(-0.77%), 기타 제조(-0.62%) 등 순이었다. 컴퓨터서비스(1.95%), 건설(1.04%), 운송장비·부품(1.03%), 출판·매체복제(0.67%), 일반전기전자(0.63%) 등은 올랐다.

약세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 다만 오전에 비해선 상승 전환된 종목이 많았다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 70,200 전일대비 1,300 등락률 -1.82% 거래량 169,574 전일가 71,500 2021.06.04 14:31 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close 의 낙폭은 2.10%로 가장 컸다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 63,000 전일대비 1,500 등락률 -2.33% 거래량 771,197 전일가 64,500 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (-2.02%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 318,400 전일대비 5,500 등락률 -1.70% 거래량 18,114 전일가 323,900 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (-1.61%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 165,500 전일대비 3,000 등락률 -1.78% 거래량 167,303 전일가 168,500 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (-1.60%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 57,800 전일대비 400 등락률 -0.69% 거래량 117,982 전일가 58,200 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (-0.86%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,750 전일대비 50 등락률 -0.15% 거래량 511,047 전일가 33,800 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (-0.15%) 순으로 떨어졌다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,000 전일대비 2,400 등락률 +2.04% 거래량 608,890 전일가 117,600 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (1.96%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 700 등락률 +1.27% 거래량 843,277 전일가 55,300 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (1.27%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 177,800 전일대비 200 등락률 +0.11% 거래량 58,159 전일가 177,600 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (0.56%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,500 전일대비 1,800 등락률 +1.32% 거래량 103,037 전일가 136,700 2021.06.04 14:32 장중(20분지연) 관련기사 美 테이퍼링 우려 커진다…코스피 하락세팔아치우는 기관…코스피 하락 출발삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감 close (0.29%)는 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr