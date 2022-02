[e공시 눈에 띄네]코스피-8일

[아시아경제 이명환 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 10,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,650 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"기업은행, 배당 위한 유증 시행 가능성 작아"IBK기업은행, 지난해 순이익 2조4259억원…전년比 56.7%↑홍남기 "백신산업, '제2의 반도체'로 키운다…6.3兆 설비투자 지원" close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 52.0% 증가한 3조2313억원. 당기순이익은 56.7% 증가한 2조4259억원

◆ SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 119,500 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 SK가스, 1주당 5100원 현금배당 결정SK가스, 지난해 영업익 1054억원…전년 대비45%SK가스·E1, 택시 장학금 누적 100억원 돌파 close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 44.6% 감소한 1053억8642억원. 보통주 1주당 5100원 현금 배당 결정

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 39,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,450 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS건설, 올해 주택 매출 호조 ·회사 편입 효과 기대"GS건설, 지난해 영업익 6462억…전년 比 13.89%↓GS건설, 6219억원 규모 주택재개발정비사업 공사 수주 close =보통주 1주당 1300원 현금 배당 결정. 계열사 지에프에스의 보통주 234만2200주를 937억원에 취득

◆ GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 28,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,800 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] GS리테일, 디지털 커머스 대규모 적자…목표주가 ↓GS리테일, 지난해 영업이익 2083억원…전년比 17.5%↓(종합)GS리테일, 지난해 영업이익 2082억원…전년 대비 17.5%↓ close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 17.5% 감소한 2082억5700만원

◆ KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 60,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 61,200 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"KB금융, 올해 5조원대 순익 시현 전망"KB금융, 지난해 영업이익 6조976억원…전년 대비 31.6%↑4대 금융지주 올 순이익 15조 넘는다 close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 32.1% 증가한 6조976억원. 보통주 1주당 2190원 현금 배당 결정. 기취득 자기주식 345만5426주 소각. 소각 예정금액은 1500억원

◆ 롯데푸드 롯데푸드 002270 | 코스피 증권정보 현재가 330,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 333,500 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일롯데푸드, 대학생 마케터 '히든서포터즈' 21기 모집롯데푸드, 태국 홈쇼핑 통해 캔햄 판매… 올해 100만캔 수출 목표 close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 13.6% 감소한 384억5700만원

◆ 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 203,500 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목] 롯데케미칼, 실적 바닥 확인…목표주가 30만원으로 하향롯데케미칼, 지난해 영업익 전년 대비 330% 상승…1조5358억원롯데, 대산단지 전기차배터리 용매공장 신설…6000억 투자 close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 330.3% 증가한 1조5357억7756만원. 보통주 1주당 8300원 현금 배당 결정

◆ 풍산 풍산 103140 | 코스피 증권정보 현재가 31,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,100 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"풍산, 이익 감소 예상되나 구리가격에 주목해야…목표가↓"[클릭 e종목]"구리가격 역사적 고점 근접, 풍산 주가도 빠른 반등 전망"[클릭 e종목]“풍산, 신동 판매량 확대로 양호한 실적 기록할 것” close =지난해 개별기준 영업이익 전년 대비 159.2% 증가한 3141억1562만원. 보통주 1주당 1000원 현금 배당 결정.

◆ 풍산홀딩스 풍산홀딩스 005810 | 코스피 증권정보 현재가 28,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,550 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일풍산홀딩스, 커뮤니티 활발... 주가 -4.69%.풍산홀딩스, 커뮤니티 활발... 주가 -4.82%. close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 885% 증가한 926억7450만원. 보통주 1주당 1400원의 현금배당 결정

◆ 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,725 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 삼부토건 "최대주주 매각 추진, 구체적 확정된 사항 없어"감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"[특징주]삼부토건, 지분 매각 소식에 장 초반부터 상한가 close =최대주주 지분 등 매각 추진 보도 관련, "최대주주 휴림로봇 등에 확인한 결과 지분 등을 매각 추진 중인 사실은 있으나 구체적으로 확정된 사항은 없다는 것을 확인했다"고 공시

◆ 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 91,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 90,800 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 "원자재·물류비 상승" 삼양식품, 작년 영업이익 655억… 전년比 31%↓삼양식품, 지난해 영업이익 655억원…전년 대비 31.3%↓삼양식품, 밀양공장 '건물 일체형 태양광 시스템' 구축 close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 31.3% 감소한 655억1468만원

◆ 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 50,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,800 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 이노션, 지난해 영업이익 1356억원…전년 대비 21.7%↑[클릭e종목]"이노션, 최고 수준 실적에도 지나친 저평가"기대작 개봉·플랫폼 경쟁↑…연말 기대감 커지는 미디어株 close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 21.7% 증가한 1356억5112만원. 보통주 1주당 1350원의 현금배당 결정

◆ 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 7,920 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,950 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 교보증권, 지난해 당기순익 1433억원…최대 실적(종합)교보증권, 지난해 영업이익 1855억원…전년 대비 35.8%↑증시한파에 얼어붙은 증권주...'메리츠'만 봄이네 close =지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 35.8% 증가한 1855억3321만원. 보통주 1주당 500원의 현금배당 결정

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr