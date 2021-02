[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ CJ제일제당=보통주 1주당 4000원, 우선주 1주당 4050원 현금배당 결정

◆ 이노션=보통주 1주당 1800원 현금배당 결정

◆ 동부건설=분양계약자 대상 513억원 규모 채무보증 결정

◆ 현대건설기계=계열사 현대융자조임유한공사에 506억원 규모 채무보증 결정

◆ 롯데쇼핑=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 3조8477억원, 영업이익 1815억원

◆ 이노션=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 3581억원, 영업이익 414억원

◆ 신세계=보통주 1주당 1500원 현금배당 결정

◆ 두산밥캣=2021년도 연결기준 매출 4조5429억원, 영업이익 4413억원 전망

◆ JB금융지주=자회사 광주은행 2020년도 연결기준 잠정실적 매출 2221억원, 영업이익 273억원

◆ CJ제일제당=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 6조1514억원, 영업이익 2966억원

◆ JB금융지주=보통주 1주당 374원 현금배당 결정

◆ 동양생명=보통주 1주당 220원 현금배당 결정

◆ 농심홀딩스=자회사 태경농산, 보통주 1주당 5000원 현금배당 결정

◆ 효성중공업= 대구 신암6구역 주택 재개발정비사업 일반분양자에 296억원 규모 채무보증 결정

◆ SK디앤디=계열사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사에 136억원 대여 결정

◆ SK디앤디=계열사 디디아이에스씨49위탁관리부동산투자회사에 104억원 대여 결정

◆ 풍산=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 7988억원, 영업이익 535억원

◆ 롯데쇼핑=보통주 1주당 2800원 현금배당 결정

◆ 진흥기업=대구 신암6 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 일반분양 계약자에 197억원 규모 채무보증 결정

◆ 현대리바트=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 3404억원, 영업이익 35억원

◆ NHN=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 4623억원, 영업이익 203억원

◆ KTcs=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 2858억원, 영업이익 34억원

◆ 현대리바트=보통주 1주당 200원 현금배당 결정

◆ HSD엔진=단기차입금 800억원 증가 결정

◆ 농심홀딩스=보통주 1주당 2000원 현금배당 결정

◆ KTcs=보통주 1주당 80원 현금배당 결정

◆ 풍산홀딩스=보통주 1주당 1200원 현금배당 결정

◆ 현대그린푸드=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 8099억원, 영업이익 21억원

◆ 현대그린푸드=보통주 1주당 210원 현금배당 결정

◆ 대성에너지=보통주 1주당 250원 현금배당 결정

◆ JW생명과학=보통주 1주당 500원 현금배당 결정

◆ GS리테일=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 2조1609억원, 영업이익 257억원

◆ LF=보통주 1주당 500원 현금배당 결정

◆ 풍산=보통주 1주당 600원 현금배당 결정

◆ GS리테일=보통주 1주당 900원 현금배당 결정

◆ DGB금융지주=보통주 1주당 390원 현금배당 결정

◆삼양사=보통주 1주당 1250원, 우선주 1주당 1300원 현금배당 결정

◆ 세원셀론텍=장정호 공동대표 사임으로 이종인 공동대표 신규 선임

◆ NHN=107억원 규모 자사주 장내 직접 취득 결정

◆ AK홀딩스=자회사 애경화학 보통주 1주당 29500원 현금배당 결정

◆ 메리츠금융지주=보통주 1주당 900원 현금배당 결정

◆ 유니켐=채무상환자금 조달 위해 100억원 상당 전환사채 발행 결정

◆ 솔루스첨단소재=보통주 1주당 10원, 우선주 1주당 11원 현금배당 결정

◆ 계룡건설 산업=보통주 1주당 600원 현금배당 결정

◆ 한라홀딩스=보통주 1주당 2000원 현금배당 결정

◆ 롯데칠성 음료=계열사 롯데알미늄으로부터 PET자가생산 위한 인적 물적 자산 69억원 상당에 양수 결정

◆ 예스코홀딩스=자회사 예스코보통주 1주당 7000원 현금배당 결정

◆삼양사=계열사 삼양이노켐에 787억원 규모 채무보증 결정

◆ 이연제약=보통주 1주당 200원 현금배당 결정

◆ 신세계인터내셔날=보통주 1주당 1100원 현금배당 결정

◆ 예스코홀딩스=보통주 1주당 2000원 현금배당 결정

◆ 아이에스동서=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 3386억원, 영업이익 513억원

◆ 한라홀딩스=2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 2372억원, 영업이익 473억원

