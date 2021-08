외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 이어갔다. 매도 규모도 큰 폭으로 늘었다.

1일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 26일부터까지 30일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2조450억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 1조7015억원을, 코스닥시장에서는 3434억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 842,000 전일대비 7,000 등락률 +0.84% 거래량 318,555 전일가 835,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 LG에너지솔루션 "2050년까지 '탄소 중립' 달성하겠다"겨우 3200선 지킨 코스피…여전히 부담되는 중국發 규제코스피, 1% 안팎 하락폭 나타내…거센 외국인·기관 매도세 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 1696억원 순매수했다. 뒤이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 147,000 전일대비 1,500 등락률 -1.01% 거래량 2,057,332 전일가 148,500 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 카카오뱅크 최대 배정주식 2662주…증거금 170억 납부카뱅과 크래프톤, MSCI 조기 편입될까겨우 3200선 지킨 코스피…여전히 부담되는 중국發 규제 close 를 1379억원 순매수했다. 이밖에 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 366,500 전일대비 7,500 등락률 +2.09% 거래량 700,416 전일가 359,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 포스코청암재단, 위기의 이웃 위해 몸 던진 시민 3명 포스코히어로즈 선정포스코, 이차전지용 고순도니켈 생산 나선다현대제철, 사상 최대 실적…강판부터 철근, 특수강까지 골고루 견인(종합) close ·931억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 192,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 555,817 전일가 192,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 2분기 실적 '맑음 맑음'…삼성그룹株 목표가 잇따라 상향[클릭 e종목] "2Q '깜짝 실적' 삼성전기, MLCC·카메라모듈 모두 호조"고부가 제품 덕에…삼성전기, 2Q 창사 이래 최대 분기 매출(종합) close (869억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 21,000 등락률 -2.31% 거래량 94,672 전일가 911,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 겨우 3200선 지킨 코스피…여전히 부담되는 중국發 규제코스피, 1% 안팎 하락폭 나타내…거센 외국인·기관 매도세중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락 close (762억원), 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 54,000 전일대비 600 등락률 +1.12% 거래량 1,532,923 전일가 53,400 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 [기자수첩]장관이 불시점검하면 산재사고 줄어들까[클릭 e 종목] 현대제철, 실수요향 협상 결과 기대현대제철, 사상 최대 실적…강판부터 철근, 특수강까지 골고루 견인(종합) close (508억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 500 등락률 -0.29% 거래량 1,001,088 전일가 171,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스 2분기 영업이익 662억원…흑자전환개미 '카뱅' 집중할 때 外人은 '카카오'외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고 close (499억원), 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 168,500 전일대비 2,000 등락률 -1.17% 거래량 178,690 전일가 170,500 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 이마트, 성수동 본사 매각작업 착수 … "전략적 자산 재배치"美 FDA 승인! 바이오 대장株 터집니다! 역대급 NEW 종목! [특징주]이마트, 스타벅스 지분 인수에 강세 close (479억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 141,500 전일대비 2,500 등락률 -1.74% 거래량 488,925 전일가 144,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 삼성물산, 올해 2분기 영업이익 4250억원…분기 최대실적구호, '골프 캡슐 컬렉션' 첫 출시…모던한 디자인 강조한화, 삼성서 1조원 한화종합화학 지분 매입…6년 빅딜 매듭 close (460억원), SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 366,042 전일가 225,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 개미 '카뱅' 집중할 때 外人은 '카카오'이달 큰 폭 오른 '카겜·에코프로비엠·SKIET', 내달 MSCI 편입 기대ETF 이끈 BBIG의 힘 close (306억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,500 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 13,823,411 전일가 79,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 "예비 부부 혜택 받아가세요" 삼성전자, '비스포크 웨딩 클럽' 선보여선전포고 인텔, 응수하는 TSMC…위·아래 치이는 삼성전자미래 준비 바쁜 삼성…'사상 최대' 시설·연구개발 투자 쏟았다 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 7833억원 순매도했다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 1,500 등락률 -1.32% 거래량 2,888,566 전일가 114,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 겨우 3200선 지킨 코스피…여전히 부담되는 중국發 규제[종목속으로] 호실적인데..내리막 계속되는 SK하이닉스코스피, 1% 안팎 하락폭 나타내…거센 외국인·기관 매도세 close 를 3650억원 팔았다. 이밖에 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,459,000 전일대비 31,000 등락률 -2.08% 거래량 68,301 전일가 1,490,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] LG생활건강, 눈높이 줄하향…中시장 성장 둔화 시그널?일주일새 15%↓... 호실적에도 연저점 LG생건외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…LG전자 사고 삼성전자 팔고 close (1374억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 266,500 전일대비 6,500 등락률 -2.38% 거래량 390,531 전일가 273,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 "20만 내연차 근로자 실직 위기"…지원위원회 출범 실적도 주가도 '주춤' 현대모비스…하반기에 총력전국민연금, 가구·소재·부품株 대거 쇼핑 close (1349억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,000 전일대비 4,000 등락률 -1.80% 거래량 909,716 전일가 222,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 아이오닉5 구매자 분석해보니…충전인프라·안전편의겨우 3200선 지킨 코스피…여전히 부담되는 중국發 규제코스피, 1% 안팎 하락폭 나타내…거센 외국인·기관 매도세 close (1162억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 433,500 전일대비 6,000 등락률 -1.37% 거래량 628,812 전일가 439,500 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 크래프톤 상장하면 ‘잭팟’ 터진다! 미리 챙겨야 할 핵심주!카뱅과 크래프톤, MSCI 조기 편입될까겨우 3200선 지킨 코스피…여전히 부담되는 중국發 규제 close ·1060억원), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 89,100 전일대비 4,500 등락률 -4.81% 거래량 3,052,848 전일가 93,600 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 카뱅과 크래프톤, MSCI 조기 편입될까겨우 3200선 지킨 코스피…여전히 부담되는 중국發 규제코스피, 1% 안팎 하락폭 나타내…거센 외국인·기관 매도세 close (667억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 253,000 전일대비 5,000 등락률 -1.94% 거래량 430,150 전일가 258,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG화학 "SK이노와 소송 합의금 1조원, ESS 리콜 4000억원 반영"LG화학, 2Q 영업이익 2조원대…ITC 소송 합의금 반영 영향[상보] LG화학, 2Q 영업익 2조2308억…ITC 합의금 1조원 반영 close (629억원), OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 4,000 등락률 -3.39% 거래량 506,325 전일가 118,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 OCI, 이사회 산하 'ESG위원회' 출범…ESG 경영 본격화OCI, 2Q 영업익 1663억…전년比 흑자전환OCI, 2분기 영업이익 1663억원…흑자전환 close (459억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,000 전일대비 800 등락률 -1.96% 거래량 7,263,308 전일가 40,800 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 HMM 쉬었다, 하반기 시장 주도할 제2의 HMM 공개!외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…LG전자 사고 삼성전자 팔고HMM, 1만6000TEU급 컨테이너선 8척 모두 '만선 출항' close (434억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

당분간 강한 외국인 자금 유입을 기대하기는 어렵다는 의견이다. 문종진 교보증권 연구원은 "과거 외국인 자금 유입과 상관관계가 높았던 지표는 국내 수출과 전체 기업이익 전망치 등의 경기선행지표, 환율 매력도 등"이라며 "단기적으로는 국내 수출과 기업이익이 모두 피크 아웃에 대한 우려가 있으며 타국 대비 상대적으로 강한 미국의 경기모멘텀, 하반기 테이퍼링(자산매입 축소)과 금리 상승에 대한 기대로 강달러 환경 지속에 대한 전망이 우세해 환율 매력도가 있는 상황이라고 보기 어려운 국면"이라고 분석했다. 문 연구원은 "당분간 강한 외국인 자금 유입을 기대하는 어렵다고 판단한다"면서 "지수 전반의 강한 상승 모멘텀이 제한적일 경우에는 실적 개선이 빠르게 일어나는 중소형주 내 개별 종목을 중심으로 대응하는 것이 유효하다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr