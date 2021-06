외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주만에 매도세로 돌아섰다. 코스피시장에서는 소폭의 순매수를 기록했으나 코스닥시장에서는 매도를 나타냈다.

13일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 7일부터까지 11일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1107억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 1779억원을 사들인 반면 코스닥시장에서는 2894억원을 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 850,000 전일대비 43,000 등락률 +5.33% 거래량 507,734 전일가 807,000 2021.06.11 15:32 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 2156억원 순매수했다. 뒤이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 135,500 전일대비 2,000 등락률 +1.50% 거래량 3,674,400 전일가 133,500 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요? close 를 1824억원 순매수했다. 이밖에 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 372,500 전일대비 1,000 등락률 -0.27% 거래량 658,403 전일가 373,500 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 close ·1383억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 274,500 전일대비 5,000 등락률 +1.86% 거래량 902,419 전일가 269,500 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 정부 대규모 지원! “현대차” 대규모 납품! 단숨에 올라갑니다! [단독]알루코, LG·SK와 수주 계약 추진SK "불안나는 배터리팩, 후년부터 완성차업체 공급할듯" close (1341억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 5,000 등락률 +4.07% 거래량 4,868,608 전일가 123,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 close (1178억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 89,800 전일대비 600 등락률 +0.67% 거래량 2,413,487 전일가 89,200 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 뉴인텍, 41兆 투자 'K-수소동맹' 참여 현대차에 부품 공급 소식 부각[클릭 e종목] “현대제철, 실망과 기대가 혼재돼”순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감 close (1087억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 488,250 전일가 265,500 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감 close (407억원), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 94,100 전일대비 1,500 등락률 +1.62% 거래량 1,114,238 전일가 92,600 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 엘앤에프, 미국 소재 글로벌 EV 업체와 이차전지 양극재용 핵심 소재 직공급 계약[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (273억원), 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 6,900 전일대비 300 등락률 +4.55% 거래량 14,460,187 전일가 6,600 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 "새 먹거리 찾아" … 하림 vs 쌍방울, 이스타항공 승부수팬오션, 국내 최초 친환경 추진 장치 '로터 세일 시스템' 도입[클릭 e종목] "팬오션, 2분기 실적에 집중…목표가 13%↑" close (270억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 28,000 등락률 +4.59% 거래량 598,955 전일가 610,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 車배터리 2Q 흑자 전환 기대…연간 영업익 1兆 간다외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 close (259억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 14,087,962 전일가 81,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 딱! 말씀드립니다! “삼성-LG” 역대급 빅딜!! 경기회복 최대 수혜株'흥행척도' 냉장고부터…'맞춤형 가전' 글로벌 시대 여는 삼성·LG"사용자 경험으로 기술 개발" 삼성리서치, E&I랩 신설 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 2075억원 순매도했다. 전주 외국인은 삼성전자를 가장 많이 사들였으나 일주일만에 태세가 전환됐다. 이어 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 15,000 등락률 +10.53% 거래량 1,458,033 전일가 142,500 2021.06.11 15:32 장마감 관련기사 외국인, 7주만에 '사자' 전환…모처럼 반도체 순매수 '경기민감주' 담은 개인 vs 'IT 대평주' 품은 외인·기관차량용 반도체 품귀, '이 종목' 주가 고공행진! close 를 590억원 팔았다. 이밖에 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 3,105 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 114,334,879 전일가 3,105 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주대한전선, 카타르에서 277억 규모 공급계약대한전선, 카타르서 1463억원 규모 송전망 공사 수주 close (524억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 7,500 등락률 +3.58% 거래량 500,797 전일가 209,500 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] 금호석유 '피크아웃' 논란과 공매도[클릭 e종목]"금호석유, 현재 주가는 과거 업황 부진 때와 비슷…목표가 60만"금호석유, 장애인 시설에 맞춤형 보장구 기증 close (456억원), 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 361,000 전일대비 1,000 등락률 -0.28% 거래량 107,847 전일가 362,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일SK바이오사이언스 등 5종목 코스피200 신규 편입[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close (403억원), 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 47,400 전일대비 1,100 등락률 +2.38% 거래량 4,192,970 전일가 46,300 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 [특징주]두산퓨얼셀, 수소테마 대장주↑…연기금·투신 집중 순매수현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 [종목속으로]폭삭 주저 앉은 두산퓨얼셀 '보릿고개'…지금이 매수 '풍년?' close (390억원), 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 707,000 전일대비 3,000 등락률 +0.43% 거래량 62,005 전일가 704,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 효성티앤씨, 서울특별시 환경상 '대상' 수상[클릭 e종목] "경기 회복에 스판덱스 수요↑…효성티앤씨 실적전망 '맑음'" close (381억원), GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 43,100 전일대비 450 등락률 +1.06% 거래량 407,179 전일가 42,650 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 수영장에 영어학원까지…커뮤니티 차별화에 아파트 '억대 웃돈'[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일자이에스앤디, GS건설과 369억 규모 용역 계약 close (379억원), 만도(352억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,850 전일대비 100 등락률 -0.44% 거래량 2,431,103 전일가 22,950 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 현대·LG이어 롯데에도 밀린 삼성그룹株"전기전자 업종 2Q 실적, 예상보다 좋다"반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞 close (311억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

오는 15~16일 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에 시장의 관심이 집중되고 있는 가운데 주식시장이 예상 외의 충격을 받을 가능성은 낮다는 의견이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "지난 10일 발표된 미국 5월 소비자물가는 전년 동월 대비 5.0% 상승, 2008년 금융위기 이후 최고 수준의 물가상승률이 지속되면서 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책에 귀추가 주목되고 있다"면서 "최근 주식시장에서는 테이퍼링(자산매입축소) 시기가 앞당겨질 수 있다는 전망이 늘어나고 있는데 이를 Fed 위원들의 발언과 비교해보면 현재 시장은 Fed보다 앞서가고 있는 것으로 보인다. 주식시장이 예상 외의 충격을 받을 가능성은 낮다고 판단된다"고 말했다.

박석현 KTB투자증권 연구원은 "6월 FOMC 회의에 대한 시장의 관심은 Fed가 얼마만큼 긴축 쪽으로 발걸음을 옮길 것인가에 있다"면서 "Fed가 서두를수록 시장 불확실성이 커지며 변동성 위험이 높아질 것이고 반대로 Fed의 인내심이 다시 한번 확인될 경우 시장 안정이 공고해질 수 있을텐데 결과는 후자에 좀 더 가까울 것"이라고 전망했다. 박 연구원은 "무엇보다도 미국 고용환경이 아직 추가 확인이 필요한 부분이 있다는 점에서 Fed가 6월 FOMC 회의에서 조급성을 보이지는 않을 것"이라고 덧붙였다.

