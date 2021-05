개인·기관 매수에…코스피 강보합세

코스닥 장중 하락 전환

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 개인과 기관의 매수에 힘입어 강보합세를 나타내고 있다.

6일 오후 2시 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.51%(16.00포인트) 상승한 3163.37을 기록했다. 이날 오전 10시53분 3174.16까지 올랐지만 오후 12시7분 3154.33으로 떨어지는 등 소폭의 등락을 보이고 있다.

개인과 기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인과 기관은 각각 543억원, 684억원을 순매수했다. 외국인은 1213억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 은행의 상승폭은 6.02%로 가장 컸다. 이어 철강금속(4.87%), 운수창고(4.20%), 보험(3.39%), 증권(3.29%) 등 순이었다. 전기전자(-1.13%), 운수장비(-0.61%), 서비스업(-0.46%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10개 종목 대부분이 하락했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 252,000 전일대비 8,000 등락률 -3.08% 거래량 941,919 전일가 260,000 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 큰손 外인이 연일 매수한 “백신” 대장 株! 무조건 잡으세요코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복 close 의 하락폭은 -3.08%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 3,000 등락률 -2.27% 거래량 3,154,286 전일가 132,000 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 반도체 “국산화” 첫 성공! “삼성전자” 관련 최대 수혜주 적중했습니다코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복 close (-2.65%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 12,000 등락률 -1.85% 거래량 251,820 전일가 650,000 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속 close (-1.85%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 1,500 등락률 -1.30% 거래량 2,676,345 전일가 115,500 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 가상화폐도 “카카오” 매수? 매도? 속 시원하게 말씀드립니다코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복 close (-1.73%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 360,500 전일대비 4,000 등락률 -1.10% 거래량 452,929 전일가 364,500 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속 close (-1.10%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 600 등락률 -0.73% 거래량 13,379,147 전일가 82,600 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 반도체 “국산화” 첫 성공! “삼성전자” 관련 최대 수혜주 적중했습니다“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입" close (-0.85%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 222,000 전일대비 1,500 등락률 -0.67% 거래량 534,033 전일가 223,500 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복저평가된 자동차 업종…"실적·기술력·협업 전개 모두 좋다" close (-0.67%) 순이었다. POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 394,000 전일대비 17,500 등락률 +4.65% 거래량 589,655 전일가 376,500 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복[특징주] 삼일, 중국산 철강 공급 감소에 포스코 철강제품 물류 담당 부각 close (4.65%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 784,000 전일대비 20,000 등락률 +2.62% 거래량 74,754 전일가 764,000 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복공매도 재개 첫날 1.1兆 '배팅'…전문가 "증시 영향 제한적" close (1.96%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 934,000 전일대비 14,000 등락률 +1.52% 거래량 267,095 전일가 920,000 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복공매도 폭탄 가운데 外人 선택은 SK하이닉스 close (1.63%)은 올랐다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.18%(1.74포인트) 상승한 965.46를 기록했다. 이날 장 초반 971.65까지 올랐으나 오전 11시31분 하락 전환됐다.

이날 코스닥의 거래량은 코스피를 넘어서고 있다. 외국인과 기관은 각각 2340억원, 1104억원을 순매도했다. 개인은 3398억원을 순매수했다.

업종지수는 등락이 엇갈렸다. 금속의 상승폭은 2.50%로 가장 컸다. 이어 섬유·의류(2.31%), 운송(2.14%), 금융(1.97%), 비금속(1.32%) 순이었다. 반면 종이·목재(-0.94%)의 하락폭은 -1.46%로 가장 컸다. 이어 유통(-1.37%), 디지털콘텐츠(-1.12%), 제약(-1.06%), 오락·문화(-0.75%) 등 순으로 하락했다.

대부분 시총 상위 10개 종목이 하락했다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,050 전일대비 1,150 등락률 -3.46% 거래량 610,244 전일가 33,200 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환 close 의 낙폭은 -3.31%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 75,400 전일대비 2,100 등락률 -2.71% 거래량 186,829 전일가 77,500 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대" close (-3.10%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 126,200 전일대비 3,900 등락률 -3.00% 거래량 162,460 전일가 130,100 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속 close (-2.77%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 107,300 전일대비 2,900 등락률 -2.63% 거래량 896,831 전일가 110,200 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복공매도 부담도 꺾는 ‘ㅇㅇㅇ’ 백신! 목요일 시초가로 반드시 공략하세요 close (-2.63%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 102,700 전일대비 2,300 등락률 -2.19% 거래량 205,598 전일가 105,000 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대" close (-2.10%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,600 전일대비 700 등락률 -1.31% 거래량 526,334 전일가 53,300 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복[클릭 e종목] "1Q 기대 부합한 카카오게임즈…2Q 성패는 '오딘' 흥행에" close (-1.50%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 54,700 전일대비 600 등락률 -1.08% 거래량 222,508 전일가 55,300 2021.05.06 14:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감 close (-1.27%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 344,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 14,975 전일가 344,700 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환 close (-0.06%) 순으로 하락했다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,800 전일대비 2,300 등락률 +1.54% 거래량 208,291 전일가 149,500 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감 close (0.94%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 180,000 전일대비 1,400 등락률 +0.78% 거래량 90,995 전일가 178,600 2021.05.06 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3170선 회복…"해외 펀더멘털 동력 유입"코스피, 혼조세 나타내…장 초반 3150선 회복기대치 만큼 실적 나온 에코프로비엠…"호실적 쭉" close (0.67%)는 올랐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr