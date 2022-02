유재석 "김종국·송지효, 둘이 키스했다" 목격담 폭로

[아시아경제 온라인이슈팀] 유재석이 김종국과 송지효 사이 러브 라인을 부추겼다.

유재석은 27일 방송된 SBS '런닝맨'에서 김종국과 송지효가 함께 출연한 뮤직비디오를 언급하며 "둘이 키스했던데? 영상을 보니까 지효랑 종국이 뽀뽀도 하고 백허그도 했다"고 말했다.

유재석은 "지효가 종국이에게 '오빠 나 요즘 입맛이 도나 봐' 이러면서 애교도 부렸다"고 전했다.

이에 송지효는 "내가 언제 그랬냐. 오해"라고 했다. 김종국은 "뮤직비디오의 한 장면이다"고 설명했다.

유재석은 "뮤직비디오 안 찍을 때도 그랬다"며 재차 두 사람을 놀렸다. 이에 김종국은 "촬영 할 때였다. 다 옆에서 찍고 있었다. 뮤직비디오 속 행복한 한 때 장면이었다"고 설명했다.

이에 전소민은 "자연스러웠다. 둘이 너무 잘 어울린다"고 말했으며, 지석진은 "난 정말 둘이 범국민적으로 둘이 잘 됐으면 좋겠다"라고 전했다.

앞서 유튜브 채널 '디즈니플러스 런닝맨'은 김종국과 송지효가 주연으로 나선 뮤직비디오의 일부 촬영 에피소드를 공개했다.

