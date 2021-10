[2021 국감]김어준 공방전, 野 "편파방송"… 與 "언론탄압"

[아시아경제 구은모 기자] 여야가 국정감사에서 교통방송(TBS)의 간판 프로그램인 '김어준의 뉴스공장'의 정치적 편향성을 놓고 충돌했다. 국민의힘은 '뉴스공장'이 줄곧 여권에 편향된 보도를 일삼는다고 주장했고, 더불어민주당은 '언론 탄압'이라며 엄호에 나섰다.

5일 국회 과학기술정보방송통신위원회 방송통신위원회 국정감사에 증인으로 출석한 이강택 TBS 사장은 편향성 논란에 적극적으로 반박했다.

야당 간사인 박성중 국민의힘 의원은 "뉴스공장에 출연한 사람들을 보니 기모란 교수(현 청와대 방역기획관)가 나와서 백신 구매가 급하지 않다고 하는가 하면 (조국 전 법무부 장관의 딸인) 조민도 출연했다"며 "편향 논란에서 벗어날 수 없다"고 비판했다.

같은 당 황보승희 의원도 "예산의 3분의 2 이상이 서울시에서 가기 때문에 더더욱 공정성을 담보로 해야 하는데 그렇지 못하다"며 "최근 여론조사를 보면 방송이 편파적이라는 게 66%, 김어준 하차해야 한다는 응답이 54%였다. 국민이 볼 때 편파적이라는 것"이라고 가세했다.

황 의원은 이 사장에게 "코로나 사태를 두고 대구 사태나 신천지 사태라며 비하 막말을 하는가 하면 북한의 대남 확성기에 대해 미사일을 쏜 것도 아니지 않느냐는 옹호 발언도 나왔다"며 "편파적이라는 지적이 단순히 특정 세력들의 주장이냐"고 따져 묻기도 했다.

정희용 국민의힘 의원은 "김어준의 뉴스공장은 여태껏 주의 4회, 경고 2회로 총 6회의 제재를 받았다"며 "언론 보도를 보면 14일로 예정된 방심위 전체 회의에서 제재받으면 7번째다. 단일 프로그램으로는 최다"라고 비판했다.

이에 여당은 정치적 편향을 주장하면서 언론사 사장을 국감장에 부른 것 자체가 잘못됐다고 비판했다. 한준호 더불어민주당 의원은 국민의힘을 향해 "언론사 대표를 국감 증인으로 세우는 게 바로 언론탄압"이라며 "그럼 채널A, TV조선도 다 증인으로 불렀어야 하는 거 아니냐"라고 반문했다.

전혜숙 민주당 의원도 "방송사 가이드라인을 국회가 정하려 드는 것 자체가 불편하다"며 "위원장은 이강택 사장에 대한 질의 절차를 중단해달라"고 요구했다. 그러나 민주당 소속인 이원욱 위원장은 "이미 이 사장의 증인 채택은 여야 간사 간에 협의한 일"이라고 정리하면서 이 사장에 대한 질의는 이어졌다.

민주당 조정식 의원은 "김어준 씨의 출연료를 두고 서울 시민의 세금을 낭비한다 등의 이슈가 있어 다 따져봤다"며 "이 문제는 시빗거리가 돼선 안 된다고 본다. 방통위가 그래서 방송 재허가를 내준 것 아니겠느냐. 이것으로 시비하는 건 괜한 트집"이라고 말했다.

