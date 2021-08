외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주만에 매수세로 돌아섰다.

8일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 2일부터까지 6일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조9177억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 1조5538억원을, 코스닥시장에서는 3633억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 600 등락률 -0.73% 거래량 13,342,623 전일가 82,100 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 '8만전자' 회복하자 팔아치운 개미…'곱버스'에 베팅삼성 오디세이 Neo G9, 해외서 "최고의 게이밍 모니터" 호평삼성전자, 12일 창사 이래 첫 노사 단체협약 체결 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 9430억원 순매수했다. 뒤이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 776,000 전일대비 5,000 등락률 +0.65% 거래량 266,954 전일가 771,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 '탄소중립에 ESS도 대세'…ESS가 궁금하세요?[굿모닝증시] '어게인 3300'삼성SDI, 장래혁 카이스트 교수 부사장으로 영입 close 를 2346억원 순매수했다. 이밖에 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 16,100 등락률 +29.98% 거래량 59,402,373 전일가 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 전국민 뛰어든 주식시장…계좌수 사상 첫 5000만 돌파코스피 시총 2334兆…카뱅 흥행에 한 달새 20兆↑“서린바이오” 후속! 역대급 바이오株! close (2254억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 300 등락률 -0.40% 거래량 945,177 전일가 75,200 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…LG전자 사고 삼성전자 팔고코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선 close (1787억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 36,500 등락률 +17.55% 거래량 4,194,389 전일가 208,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 전국민 뛰어든 주식시장…계좌수 사상 첫 5000만 돌파코스피 시총 2334兆…카뱅 흥행에 한 달새 20兆↑혼돈의 코스피 속에서 '카뱅 시총 11위' close (928억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 842,000 전일대비 15,000 등락률 -1.75% 거래량 181,169 전일가 857,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [굿모닝증시] '어게인 3300'9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감LG화학, 바이오 원료 적용한 SAP 첫 수출 close (896억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 194,000 전일대비 500 등락률 +0.26% 거래량 352,963 전일가 193,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세삼성전기, 英서 '탄소·물 배출 저감 인증' 획득…"업계 최초"외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도 close (822억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 2,500 등락률 +0.93% 거래량 332,369 전일가 269,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 혼돈의 코스피 속에서 '카뱅 시총 11위'코스피 하락 지속.. 코스닥 상승 반전9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감 close (594억원), 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 26,600 전일대비 1,400 등락률 +5.56% 거래량 5,186,679 전일가 25,200 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 이용배 사장 "현대로템, 수소·로봇 분야 전환해 도약할 것"[클릭 e종목]"현대로템, 부담스러운 밸류에이션"현대로템, 2분기 영업익 158억원…전년동기比 38%↓(종합) close (558억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 829,198 전일가 85,700 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 달리지 못하는 자동차株…하반기도 반도체 수급 ‘글쎄’증권가, '실적 맑음' 네이버·고려아연 목표가 줄상향"서둘러 맞자"…코로나 백신 사내접종, 불붙은 대기업들 close (476억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 341,000 전일대비 3,000 등락률 -0.87% 거래량 370,445 전일가 344,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 '8만전자' 회복하자 팔아치운 개미…'곱버스'에 베팅천당과 지옥 오간 철강주... 투자전략은?삼성·SK·포스코·롯데, 정부와 청년 일경험·공정채용 협업 close )였다. 외국인은 지난 주 포스코를 1051억원 순매도했다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 3,500 등락률 -2.35% 거래량 4,155,669 전일가 149,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 '8만전자' 회복하자 팔아치운 개미…'곱버스'에 베팅혼돈의 코스피 속에서 '카뱅 시총 11위'코스피 하락 지속.. 코스닥 상승 반전 close 를 965억원 팔았다. 이밖에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 384,056 전일가 223,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 '8만전자' 회복하자 팔아치운 개미…'곱버스'에 베팅달리지 못하는 자동차株…하반기도 반도체 수급 ‘글쎄’[굿모닝증시] '어게인 3300' close (681억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,458,000 전일대비 9,000 등락률 -0.61% 거래량 29,317 전일가 1,467,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 증권가, '실적 맑음' 네이버·고려아연 목표가 줄상향외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도[종목속으로] LG생활건강, 눈높이 줄하향…中시장 성장 둔화 시그널? close (547억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,000 등락률 -1.40% 거래량 354,004 전일가 214,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 금호석유화학, 2분기 영업익 7537억...전년比 527%↑'NB라텍스가 실적 금메달'…금호석화, 2분기 사상 최대 실적 경신[속보] 금호석유, 2Q 매출 1조1990억…전년比 114.3% ↑ close (417억원), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 82,100 전일대비 2,100 등락률 -2.49% 거래량 2,064,198 전일가 84,200 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다상장 땐 무조건 대박?…비상장주 투자 고위험 주의보코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' close (371억원), GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,100 전일대비 250 등락률 -0.73% 거래량 598,307 전일가 34,350 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [특징주]GS리테일, 2분기 실적 부진에 약세GS25, 비건 상품 매출 18배↑…DJ&A 비건 먹거리 2종 출시[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close (367억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,250 전일대비 350 등락률 -1.55% 거래량 3,256,615 전일가 22,600 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 내년 OLED TV 年700만대 시장 성장…LG vs 삼성, 진검승부 본격화디스플레이텍 가파른 상승세로 52주 최고가 경신...어떤 이유에서?"서둘러 맞자"…코로나 백신 사내접종, 불붙은 대기업들 close (326억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 600 등락률 -0.72% 거래량 599,560 전일가 82,800 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “KT&G, 추가적인 하향 리스크 제한적”외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고 close (274억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 38,750 전일대비 50 등락률 +0.13% 거래량 1,436,351 전일가 38,700 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! KB 3243억 vs 신한 3090억…잘나가는 금융지주 보험사들신한지주, 2분기 영업익 1조6935억원…전년比 34.92%↑ close (241억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

김영환 NH투자증권 연구원은 "외국인은 지난 주 코스피에서 그동안 순환매 장세에서 제외됐던 반도체를 집중 매수했다"면서 "코스닥의 경우 청와대에서 진행된 K-글로벌 백신 허브화 비전·전략 보고대회에서 백신을 3대 국가전략기술 분야로 선정해 5년간 2조2000억원을 투입할 것이라고 보도되며 외국인 자금이 유입됐다"고 분석했다. 김 연구원은 "매크로 모멘텀 피크아웃 우려가 지속되는 가운데 투자자들은 현재의 양호한 실적, 미래 경기 우려, 정책 기대감 사이에서 박스권 움직임을 지속할 가능성이 높다"고 덧붙였다.

