기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑

[아시아경제 이민지 기자]기관과 외국인의 순매수세에 코스피가 오후에도 오름세를 유지하고 있다.

11일 오후 1시 25분 코스피는 전 거래일 대비 0.71%(22.93포인트) 오른 3247.57을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.07%(2.34포인트) 오른 3226.98로 장을 출발해 오후에도 오름세를 유지하고 있다.

투자자 동향을 보면 오후 들어 외국인이 순매수로 전환했다. 외국인과 기관은 각각 686억원, 1484억원어치 주식을 샀고 개인 홀로 2587억원을 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 오름세를 보이고 있다. 오전 중 하락 전환했던 삼성전자는 전일 종가와 같은 8만1000원을 가리키고 있다. SK하이닉스(4.07%), NAVER(0.27%), 카카오(0.75%), LG화학(2.73%), 현대차(1.48%) 등도 올랐다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.33%(3.23포인트) 오른 990.99를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.16%(1.62포인트) 오른 989.39로 장을 시작해 상승세를 유지하고 있다. 코스닥시장에선 개인 홀로 1952억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1322억원, 623억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목은 대부분 오름세를 보이고 있다. 셀트리온헬스케어와 셀트리온제약은 각각 0.77%, 0.51% 상승했다. 에코프로비엠(2.44%), 펄어비스(0.81%), CJ ENM(0.66%), SK머티리얼즈(1.50%) 등도 상승했다. 반면 카카오게임즈(-0.36%), 에이치엘비(-0.15%)는 하락했다.

