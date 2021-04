인도, 코로나19 신규 확진자 38만명…'또 최대치 경신'

[아시아경제 김보경 기자] 인도의 코로나19 일일 신규 확진자 수가 38만명에 달하는 등 확산세가 그치지 않고 있다.

29일 인도 보건·가족복지부에 따르면 이날 오전 기준 코로나19 일일 신규 확진자 수(전날부터 약 24시간 동안 주별 통계치 합산)는 37만9257명으로 집계됐다.

전날 기록한 최고 기록(36만960명)을 하루 만에 경신한 것이다. 이로써 연일 세계에서 가장 많은 감염자가 쏟아지는 인도의 신규 확진자 수는 8일 연속으로 30만명을 넘어섰다.

누적 확진자 수는 1837만6524명으로 불어났다. 미국(3298만3695명, 월드오미터 기준)에 이어 세계 2위다.

이날 하루 신규 사망자 수도 3645명으로 최고 기록을 경신했다. 신규 사망자 수는 이틀 연속으로 3000명을 넘었으며 누적 사망자 수는 20만4832명이다.

이날까지 인도에서는 약 1억5000만회분의 백신 접종이 이뤄졌다. 2회까지 백신 접종을 마친 이의 수는 약 2580만명로 13억8000만 인구의 1.9%에 불과하다.

2월 한때 크게 주춤했던 인도의 코로나19 확산세는 3월 이후 거세졌다.

전문가들은 주민의 방역 태세가 크게 해이해진 상황에서 감염력이 강한 변이 바이러스가 확산하면서 인도의 감염 상황이 최악으로 치닫고 있다고 분석하고 있다.

