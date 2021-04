무협, 6개 산유국과 모빌리티 등 유망분야 협력 논의

7일 '한-걸프협력회의(GCC) 비즈니스 포럼' 온라인 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 걸프협력회의(GCC)상공회의소연합과 공동으로 '한-GCC 비즈니스 포럼'을 온라인으로 열고 모빌리티 등 미래 유망분야에 대한 협력 방안을 논의했다고 8일 밝혔다.

GCC는 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인 등 중동의 걸프만 연안 6개 산유국으로 구성된 국가 간 협의체다. 앞서 무역협회는 2012년 GCC상공회의소연합과 업무협약(MOU)을 맺고 협력채널을 구축한 바 있다.

전날 '한-GCC 미래협력, 위기를 넘어 기회로'를 주제로 열린 포럼에는 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 65,200 전일대비 200 등락률 +0.31% 거래량 116,316 전일가 65,000 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 잠잠한 바이든 수혜주(株)LS전선, 현대차·기아 전기차에 구동모터용 권선 단독 공급구자열 LS그룹 회장 지난해 보수 77억…동생 구자균 회장은 55억 close 일렉트릭, 현대자동차, 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 34,998 전일가 125,500 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 인도네시아에서 코로나19 치료제 임상 추진 위한 MOU 체결대웅제약, '대한골다공증학회와 함께하는 웹 토크쇼' 개최대웅제약, 美 에볼루스 주식 313만6869주 취득 close 등 산업별 대표 기업들이 참여해 스마트 모빌리티, 신재생에너지, 바이오·헬스케어 등 분야에서 한국과 GCC 국가 간 협력방안을 논의했다.

이관섭 무역협회 부회장은 "한국이 가진 첨단산업 기술력과 산업화 경험을 바탕으로 GCC 국가들이 추진 중인 지식기반 및 산업다각화 프로젝트에 참여하고 상호 협력 확대와 동반성장을 이뤄낼 것"이라고 말했다.

유명희 산업부 통상교섭본부장은 "코로나19로 한-GCC 간 교역이 주춤하고 보호무역주의 기조도 확대되고 있지만 이럴 때일수록 개방과 연대가 필요하다"면서 "한-GCC 자유무역협정(FTA) 추진 등 교역·투자 확대를 위한 제도적 틀이 필요하다"고 강조했다.

