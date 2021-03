코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'

코스피 혼조세에 하락 마감

[아시아경제 황준호 기자] 31일 코스피는 혼조세를 보이다 하락 마감했다. 장중 3100 선에 가까워지는 듯 했지만 추세 하락을 막지 못하면서 전날보다 하락한 채 마감했다. 개인의 순매수에도 외국인과 기관의 순매도를 이기지 못했다. 연기금은 11거래일째 매도세를 이어갔다.

이날 아시아 증시도 동반 하락 마감했는데, 다시 상승 중인 미 10년물 국채 금리와 미국의 인프라 투자 계획 등을 지켜보려는 관망세가 유입된 것으로 보인다.

삼성전자의 하락-> 코스피 하락

이날 코스피는 0.11%(3.39P) 오른 3073.39에 출발했다. 한 시간 정도 지나자 3093.89까지 올라서면서 3100을 다시 탈환하는 듯 했다. 하지만 이내 하락하면서 오후 들어 전날 종가를 왔다 갔다 하다가, 0.28%(8.60P) 내린 3061.40에 마감했다. 개인은 6409억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 2945억원, 3475억원 순매도하면서 지수 상승을 막았다. 기관 중 연기금은 이날까지 11거래일째 주식을 팔아치웠다.

이날 삼성전자의 등락은 지수 등락에 가장 큰 영향을 줬다. 삼성전자는 지수와 동반 상승했다가 하락 마감했다. 이날 종가는 0.97% 내린 8만1400원이었다. 개인이 2310억원을 순매수한 반면, 외인이 1347억원을 순매도하고 기관이 1032억원을 팔아치우면서 삼성전자의 주가를 끌어내렸다.

삼성전자 외에 다른 대형주도 하락했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 2,000 등락률 -1.49% 거래량 3,264,063 전일가 134,500 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 박정호·이석희 각자 대표체제…이사회 의장은 하영구이석희 SK하이닉스 사장 "메모리 반도체 기술 개발로 기후변화 대응"SK하이닉스, 박정호 부회장 사내이사 선임…지배구조 개편 가속화 close 는 1.49% 하락한 13만2500원에 마감했다. 삼성전자우선주와 LG화학도 각각 1.35%, 0.37% 하락한 7만3000원, 80만5000원에 장을 마쳤다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,000 전일대비 1,500 등락률 -0.68% 거래량 740,261 전일가 219,500 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 현대차, 최근 5일 개인 84만 8258주 순매수... 주가 22만 원(+0.23%)현대차, 이시간 주가 +1.86%.... 최근 5일 개인 104만 505주 순매수반도체 대란에…현대차·기아도 생산 중단 위기 close 와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 660,000 전일대비 10,000 등락률 -1.49% 거래량 305,532 전일가 670,000 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 심해저 광물 채굴 중단…ESG 경영 가속삼성SDI "심해저 광물 채굴 안한다"…ESG 경영 속도[클릭 e종목] "삼성SDI, 1Q 주춤하겠지만…결국 폭스바겐이 손 내밀 것" close 도 각각 0.68%,1.49% 내린 21만8000원, 66만원을 기록했다.

이날 코스피 전체 종목 중에서는 474개 종목이 상승했으며 378개 종목이 하락했다. 보합 종목은 56개 였다. 업종별로는 통신업이 2%대 상승세를 나타냈다. 통신업, 비금속광물, 금융업 등은 1%대 오름세를 기록했다. 보험업, 건설업, 서비스업, 철강금속 등은 소폭 상승했다.

증시가 등락을 거듭하는 가운데서도 유유제약 유유제약 000220 | 코스피 증권정보 현재가 9,080 전일대비 1,620 등락률 +21.72% 거래량 4,097,678 전일가 7,460 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 유유제약, 100% 무상증자 진행… 보통주 1주당 신주 1주 배정[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일[e공시 눈에 띄네]코스피-6일 close (우선주A, B), 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 8,320 전일대비 1,920 등락률 +30.00% 거래량 55,769,236 전일가 6,400 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 갤럭시아머니트리, SNS(소셜네트워크서비스) 테마 상승세에 27.03% ↑[특징주]갤럭시아머니, 삼성전자도 '제2의 비트코인' NFT 눈독…시장선점 기대갤럭시아머니트리, 검색 상위 랭킹... 주가 2.81% close 등은 상한가를 기록했다. 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,250 전일대비 235 등락률 +5.85% 거래량 196,070,874 전일가 4,015 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 한화투자증권, 외국인 16만 2000주 순매도… 주가 13.82%한화투자증권, 증권 테마 상승세에 17.56% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close , 대원미디어 대원미디어 048910 | 코스닥 증권정보 현재가 22,200 전일대비 4,050 등락률 +22.31% 거래량 6,665,289 전일가 18,150 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 대원미디어, 커뮤니티 활발... 주가 25.9%.대원미디어, 캐릭터상품 테마 상승세에 5.51% ↑대원미디어, 주가 1만 8150원 (2.83%)… 게시판 '북적' close 등도 20% 넘는 상승세를 나타냈다.

아시아 증시도 하락

코스닥은 0.20%(1.89P) 하락한 956.17에 장을 마쳤다. 개인이 1485억원을 순매수했지만 외인이 731억원을 순매도하고, 기관도 579억원 순매도하면서 하락했다. 전체 종목 중에서는 569개 종목이 올랐으며 730개 종목이 내렸다. 보합을 나타낸 종목은 103개였다.

업종별로는 정보기기 업종이 3.06% 올랐으며 통신서비스, 인터넷 등의 업종도 2%대 상승세를 나타냈다. 건설, 출판매체, 비금속 등의 업종은 1%대 오름 폭을 지켰다.

시총 상위 종목 중에서는 액면분할에 나선 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 308,100 전일대비 6,400 등락률 +2.12% 거래량 60,559 전일가 301,700 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 '코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야" close 가 2.12% 오른 30만8100원에 장을 마쳤다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 142,300 전일대비 1,100 등락률 +0.78% 거래량 102,036 전일가 141,200 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나CJ ENM, 허민호·강호성 각자 대표 선임CJ오쇼핑, 中企 참여 '1사1명품' 주문금액 200억 달성 close 도 0.78% 올랐다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 136,000 전일대비 1,100 등락률 -0.80% 거래량 546,973 전일가 137,100 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 '코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나셀트리온헬스케어, 주가 13만 8000원.. 전일대비 -1.15% close , 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 150,000 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 118,525 전일가 150,500 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 '코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야" close 등은 각각 0.80%, 0.33% 내렸다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,400 전일대비 600 등락률 -1.13% 거래량 380,002 전일가 53,000 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 카카오게임즈, 이시간 주가 -0.94%.... 최근 5일 외국인 20만 9917주 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도 close (1.13%)와 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 163,000 전일대비 2,100 등락률 -1.27% 거래량 85,199 전일가 165,100 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로 close (1.27%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 130,100 전일대비 900 등락률 -0.69% 거래량 399,950 전일가 131,000 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 close (0.69%) SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 311,000 전일대비 5,200 등락률 -1.64% 거래량 37,000 전일가 316,200 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복 close (1.64%)도 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 "추세 전환에는 2% 부족했던 코스피였다"며 "1차 주요 저항선인 3060선을 넘어 3090까지 향했지만 고점 이후 형성된 하락 추세를 이겨내지 못했다"고 말했다. 그는 이어 "시간이 좀 더 걸릴 수 있겠지만, KOSPI 상승추세는 더욱 견고해지고, 강해지고 있다는 판단"이지만 "서두르기보다는 시장 등락을 활용해 비중을 점진적으로 늘려가야 할 때"라고 분석했다.

한편 이날 아시아 증시도 혼조세 양상을 보였다. 호주 ASX지수는 1.17% 상승한 반면 중국 상해종합지수, 홍콩 항셍지수는 각각 0.66%, 0.71% 하락했다. 재차 상승하는 미국 10년물 국채 금리와 31일(현지시각) 발표되는 조 바이든 미국 대통령의 대규모 인프라 투자 계획을 기다리며 관망세가 유입된 것으로 보인다. 미국채 10년물은 전일 장 중 1.77% 터치 후 1.708%로 하락했으나 금일 다시 상승세를 기록해 1.74%까지 올라섰다.

원 달러 환율은 전날 종가보다 0.16% 내린 1131.80원에 마감했다.

