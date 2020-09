[아시아경제 조현의 기자] 의대생들이 의사 국가고시(국시) 실기시험에 응시하겠다는 의사를 밝힌 가운데 정부는 25일 추가 검토는 어렵다는 기존 입장을 재확인했다.

손영래 보건복지부 대변인은 이날 정부서울청사에서 열린 정례 브리핑에서 "의대생들의 국시 재응시와 관련한 정부의 입장은 변함이 없다"고 밝혔다.

정부는 형평성 문제가 있는 만큼 응시 표명만으로는 추가 시험 기회를 부여할 수 없다고 했다.

손 대변인은 "추가 기회를 부여하는 것은 다른 국가시험과의 형평성, 공정성 논란이 있다"고 말했다.

그러면서 "많은 국민이 (추가 시험을) 불공정 특혜로 받아들인다"며 "국민적 양해가 수용·동반되지 않으면 추가시험 검토는 어렵다"고 했다.

