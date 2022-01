도쿄전력, 후쿠시마 오염수 방류 해저터널 건설 예정대로 추진…"지반 강도 문제 없어"

[아시아경제 권재희 기자] 해저 터널을 만들어 후쿠시마 오염수를 방류하려는 계획을 밝힌 도쿄전력이 터널 건설 예정지의 지반 강도에 문제가 없다는 판단을 내린 것으로 알려졌다.

4일 요미우리신문에 따르면 일본 후쿠시마 제1원전 운영사인 도쿄전력은 지난달 14~24일 터널 건설 예정지인 제1원전 앞바다에서 시굴 방식의 '보링' 조사를 벌였다.

도쿄전력이 조사를 벌인 지역은 400m, 700m, 1km 등 3개 지점으로 작업용 부유구조물에서 해저로 구멍을 뚫어 지반강도를 확인하고 시료를 채취했다.

도쿄전력은 "터널 건설에 필요한 수준의 강도를 확인했다"며 "채취한 지질 시료를 정밀 분석하고 터널의 상세설계 및 공법을 검토하겠다"고 밝혔다.

이에 따라 도쿄전력이 내년 봄 건설을 목표로 잡은 오염수 방류를 위한 터널 공사가 지역주민 및 한국 등 주변국들의 반발 속에 예정대로 진행될 가능성이 커졌다.

2011년 3월 동일본대지진 당시 냉각장치 고장으로 사고가 났던 후쿠시마 제1원전의 1~4호기에서는 유입된 빗물과 지하수, 냉각수가 원자로에 닿아 고농도 방사성 물질이 섞인 오염수가 발생하고 있다.

지금까지 생긴 오염수는 총 130만t에 육박하는 것으로 알려졌다.

일본 정부는 지난해 4월 사고 원전 폐로를 본격화하기 위해서는 작업 공간이 필요하다는 이유로 내년 봄부터 해양(태평양)에 방류하는 식으로 다핵종제거설비(ALPS)를 이용해 정화처리한 오염수를 버리기로 결정한 바 있다.

하지만 오염수를 정화한다 하더라도 현재 기술로는 삼중수소(트리튬)라는 방사성 물질을 완벽하게 제거할 수 없어 어업을 바탕으로 하는 지역 주민은 물론 한국과 중국 등 주변국가들의 반발이 상당한 상황이다.

이에 일본 정부와 도쿄전력은 트리튬 함유 오염수를 물로 희석하면 문제가 없다고 주장하고 있다.

도쿄전력은 트리튬 오염 농도를 세계보건기구(WHO)가 제시하는 음료수 기준의 7분의 1 정도인 1L(리터)당 1천500베크렐(㏃) 미만으로 낮추어 해저터널을 통해 방류할 계획이다.

이 터널은 폭발 사고가 났던 1~4호기 부지에서 북쪽으로 조금 떨어진 5~6호기 부근에서 파기 시작해 어업권이 설정돼 있지 않은 약 1㎞ 떨어진 앞바다에 배출구를 두는 방식으로 건설될 예정이다.

도쿄전력은 지난달 21일 터널을 통한 오염수 방류 계획을 인가해 달라고 감독당국인 원자력규제위원회에 신청했다.

터널 공사는 원자력규제위의 인가가 나오는 대로 시작될 것으로 보인다.

