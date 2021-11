영국 11월 합성 PMI 57.7…조사치 소폭 상회

[아시아경제 차민영 기자] 영국의 11월 CIPS/마킷 합성 구매관리자지수(PMI)가 57.7로 조사치를 소폭 상회했다.

23일(현지시간) 시장조사업체 IHS마킷에 따르면 영국의 제조업·서비스업 합성 PMI는 57.7로 잠정 집계돼 조사치(57.5)를 소폭 상회했다. 이는 전달 57.8보다는 낮다.

