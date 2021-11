파월 연임은 조기 금리 인상?‥나스닥·비트코인 급락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 연임이 미 국채금리 상승을 유도하며 뉴욕증시가 혼조세로 마감했다. 비트코인 등 가상화폐도 낙폭이 깊어졌다.

22일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 17.27포인트(0.05%) 오른 3만5619.25에, S&P500 지수는 15.02포인트(0.32%) 내린 4682.94에, 나스닥 지수는 202.68포인트(1.26%) 떨어진 1만5854.76에 거래를 마쳤다.

이날 뉴욕 증시 주요지수들은 개장 전 파월 의장 연임 발표에 힘입어 상승 출발했으나 파월 의장이 인플레 대응에 대한 강한 의지를 드러내면서 상승 폭을 반납하거나 하락 반전했다.

나스닥 지수는 개장 초 사상 최고를 기록하기도 했지만 이후 하락 반전했다. 나스다 지수는 마감을 앞두고 매도세가 몰리며 1%가 넘는 비교적 큰 낙폭을 기록했다.

다우지수 역시 오후 3시를 넘어서면서 상승 폭을 대부분 반납하고 약보합권에 머물렀다.

인베스팅닷컴은 파월 의장 연임이 조기 금리 인상에 대한 우려를 불러오면서 기술주들이 큰 폭으로 하락했다고 전했다.

이날 조 바이든 대통령과 파월 의장은 Fed의 인플레 관리에 대한 의무를 거듭 강조했다.

이날 미 10년물 국채금리는 0.093%포인트나 상승하며 1.629%로 치솟았다. 미 국채금리는 레이얼 브레이너드 Fed 이사가 의장에 취임하면 금리 인상이 늦어질 수 있다는 기대를 반영하며 최근 하락했지만, 파월 의장의 연임 결정 후 제자리로 돌아왔다.

국채금리 상승효과로 애플을 제외한 메타, 알파벳, 아마존, 마이크로소프트 등 핵심 기술주들이 일제히 추락했다.

국채금리 상승에 따라 은행주들은 강세였다. JP모건, 모건스탠리 등 은행주들이 2% 이상 상승했다.

조기 금리 인상 가능성은 가상화폐값도 끌어내렸다. 이날 비트코인 값은 24시간 전과 비교해 5.63% 내린 5만6236달러에 매매되고 있다. 이더리움은 6.9%나 내렸다.

코인데스크는 파월 의장보다 더욱 비둘기파적 성향을 가진 브레이너드 Fed 이사가 의장에 취임할 것이라는 기대감에 가상화폐값이 상승했지만, 상황이 반전했다고 평했다.

전기차 업체 테슬라는 일론 머스크 최고경영자가 중국에서 모델S플레이드 모델 출시를 예고하면서 1.7% 상승했다.

GM은 보트 스타트업인 퓨어 워터크래프트 인수 보도 후 2% 이상 올랐다.

최근 급등한 신규 상장주들의 약세도 두드러졌다.

테슬라의 상승과 달리 경쟁업체인 리비언은 8%, 루시드는 7.4%나 급락했다. 게임 업체 로블록스도 10.8%나 되는 비교적 큰 조정을 보였다.

미국 모든 성인에 대한 부스터샷이 허용되면서 모더나가 7%, 바이오앤테크가 11%나 치솟았다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr