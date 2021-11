박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’

10월 순매수 상위10 비교

코스닥 고수익 올린 기관, 평균 9.45% 유일하게 플러스

배터리 담은 외인 -1.24%

개인 삼성 줍줍, -11.14%

[아시아경제 송화정 기자]증시가 박스권에 갇혀서 지지부진한 흐름을 보이고 있는 가운데 기관의 수익률이 가장 우수한 것으로 나타났다. 기관은 코스닥 종목을 통해 높은 수익률을 올렸고 외국인은 배터리주에, 개인은 여전히 삼성전자에 집중하는 모습을 보였다.

2일 기관, 외국인, 개인 등 주요 수급 주체들의 10월 순매수 상위 10개 종목의 수익률을 분석한 결과 기관이 평균 수익률 9.45%로 가장 우수한 성적을 기록했다. 기관은 셋 중 유일하게 수익률이 플러스였다.

지난달 기관의 순매수 상위 10개 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 2,500 등락률 +1.99% 거래량 1,020,402 전일가 125,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스'거래소 "카카오페이 3일 유가증권시장 신규상장"수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close , 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 347,500 전일대비 1,000 등락률 -0.29% 거래량 221,997 전일가 348,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 업비트 독점 우려…팔짱 낀 금융당국[클릭e종목]"하이브, 앞으로가 더 기대되는 실적…목표가↑"날아오른 K콘텐츠에 뛰는 주가 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 842,000 전일대비 10,000 등락률 +1.20% 거래량 75,574 전일가 832,000 2021.11.02 11:59 장중(20분지연) 관련기사 'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 [단독] 권영수, LG엔솔 취임 후 하루 만에 오창공장 찾는다수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close , 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 411,000 전일대비 2,500 등락률 +0.61% 거래량 196,692 전일가 408,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스'수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close ), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 1,700 등락률 +2.02% 거래량 873,569 전일가 84,300 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스'수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감반도체 대란 여파…기아, 10월 판매량 18.9% 감소 close , 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 486,500 전일대비 8,500 등락률 +1.78% 거래량 72,147 전일가 478,000 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “크래프톤의 언노운 월즈 인수, 장기 성장 동력원”[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일[종목속으로] 확장하는 '크래프톤'…신작 성적·복합문화공간 조성 기대감 커진다 close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 88,600 전일대비 700 등락률 +0.80% 거래량 3,126,347 전일가 87,900 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감카카오게임즈, 라이온하트스튜디오 지분 30% 4500억에 취득 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 2,500 등락률 +1.20% 거래량 242,224 전일가 208,000 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스'현대차 기술 리더 총출동 'HMG 개발자 컨퍼런스' 10일 개최수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close , 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 383310 | 코스닥 증권정보 현재가 106,100 전일대비 1,200 등락률 +1.14% 거래량 131,834 전일가 104,900 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 하반기 알루미늄·코로나·탄소중립주 퀀덤점프 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소신약 개발 기업으로 재평가된 “애니젠”, 가파른 상승세! close , CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 177,700 전일대비 1,200 등락률 +0.68% 거래량 53,206 전일가 176,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복 close 순이었다. 이들 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 카카오게임즈였다. 8~9월 부진했던 카카오게임즈는 지난달 33.79% 상승하며 반등에 성공했다. 다음으로 하이브(16.75%)와 CJ ENM(16.58%)이 큰 폭으로 상승했다. 기관이 사들인 종목 중에서 마이너스 수익률을 기록한 것은 크래프톤(-4.78%) 뿐이었다. 특히 기관은 다른 수급 주체와 달리 코스닥 종목에 대해 눈에 띄는 매수세를 나타냈고 그 결과 양호한 수익률로 이어졌다.

하인환 KB증권 연구원은 "올해 5월부터 진행 중인 코스피 대비 코스닥 강세 흐름이 내년에도 지속될 것"이라며 "코스피 대비 코스닥의 소외 현상이 올해 상반기 가장 심했고 5월부터 소외 현상이 해소되는 중으로 추가적인 소외 현상 해소 여력이 충분하다"고 분석했다. 이밖에 기관은 인터넷주와 지난달 강세를 보였던 콘텐츠 관련주도 많이 사들였다.

외국인은 지난달 -1.24%의 수익률을 기록했다. 외국인의 지난달 순매수 상위 10개 종목은 LG화학, KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 57,400 전일대비 600 등락률 +1.06% 거래량 548,384 전일가 56,800 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close , 기아, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 1,000 등락률 +0.94% 거래량 1,951,726 전일가 106,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스'반도체株, 굳건한 수출 딛고 반등하나일주일 앞둔 美 반도체 정보 제출…삼성·SK하이닉스 '신중모드' close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 732,000 전일대비 9,000 등락률 +1.24% 거래량 123,938 전일가 723,000 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 251,500 전일대비 12,000 등락률 +5.01% 거래량 284,057 전일가 239,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 SK이노 "울산공장 이산화탄소 포집·활용, 내년부터 年 30만t 늘린다"SK온, 모금회·행복얼라이언스와 서산 결식아동 돕는다[단독] 포스코케미칼, 미국에 양극재 공장 짓는다‥테네시·오하이오주 등 검토 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 2,500 등락률 +1.20% 거래량 242,336 전일가 208,000 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스'현대차 기술 리더 총출동 'HMG 개발자 컨퍼런스' 10일 개최수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close , 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 44,400 전일대비 800 등락률 +1.83% 거래량 202,667 전일가 43,600 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株[클릭 e종목]"한파 오며 가격 추가 인상"…한국가스공사 목표가 40%↑외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close , 카카오, HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 27,700 전일대비 950 등락률 +3.55% 거래량 4,308,862 전일가 26,750 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 한달새 12% 미끄럼 탄 운송株외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고[특징주] HMM, 전환사채 주식전환 여파 '급락' close 이었다. 이중 SK이노베이션(-9.62%), 한국가스공사(-10.38%), HMM(-20.62%)의 주가가 큰 폭의 약세를 보이면서 평균 수익률을 끌어내렸다. 국내 증시에서 매도세를 이어가고 있는 외국인은 배터리주에 대해서는 매수 기조를 지속 중이다. 지난달에도 LG화학을 가장 많이 사들였고 삼성SDI와 SK이노베이션도 순매수 상위에 올렸다. 가장 많이 순매수한 LG화학은 지난달 7.22% 상승해 외국인 순매수 상위 10개 종목 중 가장 높은 상승률을 나타냈다.

개인의 성적이 가장 부진했다. 개인은 지난달 순매수 상위 10개 종목의 평균 수익률이 -11.14%를 기록했다. 개인은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,000 전일대비 2,100 등락률 +3.00% 거래량 10,851,533 전일가 69,900 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손 잡는다" 2차전지 황금株 공개내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스'반도체株, 굳건한 수출 딛고 반등하나 close , 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 302,500 전일대비 6,000 등락률 +2.02% 거래량 207,324 전일가 296,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 포스코, 여의도·을지로에 120석 규모 거점오피스 운영외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성·SK·KT·포스코, '청년고용 살리기' 본격가담…12월부터 직업훈련 close ), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 66,000 전일대비 800 등락률 +1.23% 거래량 1,024,608 전일가 65,200 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 4,000 등락률 +2.52% 거래량 484,879 전일가 158,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 삼성전기 48주년 창립기념식 개최…경계현 "최고의 성장기업 되자"외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성 계열사의 삼성중공업 유상증자 참여…주가 회복 관건은 '실적' close , SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 309,500 2021.11.02 00:00 장중(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 주당 2500원 현금 배당SK텔레콤, 유영상 신규 대표 선임SKT 2.0 이끄는 유영상 대표…"2025년 매출 22조 목표" close , LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,221,000 전일대비 21,000 등락률 +1.75% 거래량 34,717 전일가 1,200,000 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고[클릭e종목]"LG생활건강, 단기 상승 반전 어려워"LG생활건강, 3분기 영업이익 3423억원…전년比 4.5%↑ close , 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,700 전일대비 250 등락률 +0.82% 거래량 930,026 전일가 30,450 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 한달새 12% 미끄럼 탄 운송株대한항공, 한국기업지배구조원 ESG평가 2년 연속 '통합등급 A'대한항공, '항공교통서비스평가' 2년 연속 전항목 최고 등급 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 2,000 등락률 +0.97% 거래량 462,168 전일가 205,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 735억 규모 바이오시밀러 공급계약 체결코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴장 초반 코스피·코스닥 보합권 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 3,000 등락률 +2.49% 거래량 544,155 전일가 120,500 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 출시 1주년 오브제컬렉션…LG전자 생활가전 주축으로 우뚝LG전자, '국내 서비스 시작' 애플 TV+ 3개월 무료 체험 제공브이원텍, LG전자와 57억 규모 공급 계약 close , SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 1,000 등락률 +0.61% 거래량 137,103 전일가 163,000 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"SK아이이테크놀로지, 중국 IT 부진에 따른 단기 실적 둔화…목표가↓" SK아이이테크놀로지, 3Q 영업익 416억원…전년동기대비 41%↑외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 close 순으로 순매수했다. 이들 10개 종목 모두 마이너스 수익률을 기록했다. 가장 큰 폭의 하락세를 기록한 종목은 SK아이이테크놀로지였다. SK아이이테크놀로지는 지난달 27.88% 하락했다. 셀트리온이 20.81% 하락하며 뒤를 이었고 삼성전기, LG생활건강, 포스코 등도 10% 넘게 빠졌다. 개인은 특히 삼성전자에 대한 애정이 굳건한 모습을 보였다. 삼성전자는 지난달 5.67% 하락하며 7만원선이 깨진 바 있다. 이밖에 개인은 이달부터 시작되는 단계적 일상회복(위드코로나)를 감안해 LG생활건강, 대한항공 등 ‘리오프닝’주도 순매수했다.

지난달 개인과 기관은 코스피서 각각 2조8302억원, 7376억원을 순매수했으나 외국인은 3조8842억원을 순매도했다. 코스닥에서는 개인(769억원), 기관(2859억원), 외국인(356억원) 모두 매수세를 나타냈다.

