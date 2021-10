日 기시다 "원전 재가동 계속 추진"… 17일 후쿠시마 원전 시찰

[아시아경제 김대현 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 '2011년 동일본대지진'으로 가동이 중단된 원자력발전소 재가동을 계속 추진하겠다고 밝혔다.

11일 오후 기시다 총리는 중의원 본회의에서 제1야당인 입헌민주당의 에다노 유키오 대표의 질의에 이같이 답했다.

기시다 총리는 "('2050년 탄소 순배출 제로' 실현을 위해) 원자력을 포함한 모든 선택지를 활용할 필요가 있다"며 "새 규제 기준을 충족하는 원전은 현지(주민)의 이해를 얻어 재가동을 추진해 나가는 게 중요하다"고 강조했다.

기시다 총리는 오는 17일 후쿠시마 제1원전을 시찰할 예정이다. 일본 정부는 동일본대지진 때 후쿠시마 제1원전 사고를 계기로 모든 원전의 가동을 중단했다가 이후 새 기준을 충족하는 원전은 차례로 재가동 중이다.

이날 기시다 총리는 "외무상으로 4년 7개월 동안 근무한 경험을 살려 각국 정상과 신뢰 관계를 구축해 정상 외교를 전개하겠다"고 언급했다. 기시다 총리는 지난 4일 취임 후 미국과 중국, 호주, 인도 등 외국 정상과 전화 통화를 했다. 문재인 대통령과 전화 통화는 아직 이뤄지지 않았다.

대북 정책와 관련해선 "(북한에 의한 일본인) 납치 문제는 가장 중요한 과제"라며 "조건을 붙이지 않고 김정은 국무위원장과 직접 마주할 것"이라고 전했다.

또한 올해 1월 발효된 유엔 핵무기금지조약(TPNW)에 일본이 옵서버로 참가할지 여부에 대한 에다노 대표의 질의엔 부정적인 견해를 드러냈다. 옵서버는 회의에 출석이 허용돼 발언권은 있지만 의결권이나 발의권은 없다.

기시다 총리는 핵무기금지조약에 핵무기 보유국이 한 나라도 참가하지 않고 있는 한계를 지적하고, "일본은 유일한 전쟁 피폭국으로서 핵무기 보유국을 관여시키는 노력을 해야 한다"고 덧붙였다.

