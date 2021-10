한화, DNA 활용 데이터 저장·분석 개발社 투자

[아시아경제 최대열 기자] 한화임팩트는 차세대 데이터 저장기술회사 카탈로그 테크놀로지스에 투자했다고 5일 밝혔다. 2016년 미국 매사추세츠주 보스톤에서 박현준 대표가 세운 회사로 잉크젯형 프린터를 활용한 DNA 기반의 기술로 대용량 데이터 저장·분석 서비스를 개발하고 있다.

한화에 따르면 지난달 30일 카탈로그 테크가 3500만달러를 모집하는 시리즈B 자금조달에 한화임팩트가 리드투자자(시리즈B 최다투자)로 참여했다. 카탈로그 테크가 개발해 제공하는 DNA 기반 기술은 차세대 데이터 저장·활용기술로 주목받고 있다. 기존 방식에 비해 저장밀도나 안정성 면에서 월등히 우수하다는 평을 듣기 때문이다.

회사에 따르면 DNA 기반 데이터 저장기술은 기존 테이프 방식에 비해 10억배 높은 저장밀도가 가능하다. 100년 이상 보존이 가능해 테이프 방식보다 3배 이상 우수하며 전력 소모는 1억배 이상 낫다. 기존 데이터 저장장치의 한계를 극복하는 차세대 기술로 평가받는 배경이다. DNA 기반 데이터 저장기술은 아데닌·티민 등 DNA 4가지 핵염기를 이용해 정보를 저장하고 염기서열을 읽고 데이터로 복원하는 기술이다.

한화임팩트는 "자체 개발한 기술로 DNA 기반 데이터 저장 비용가 속도를 획기적으로 개선한 회사로 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다"며 "기존에 버리거나 활용하지 못한 데이터를 안전하게 보관하고 분석해 데이터 활용을 극대화하고 경제성을 혁신하는 것을 목표로 한다"고 설명했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr