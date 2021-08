세계 최대 선사 친환경 컨선, 한국조선해양이 만든다…8척 1.6조 계약

한조해-머스크, 메탄올 추진 컨테이너선 건조계약

대형 컨선 최초 메탄올 엔진…CO₂ 年100만t 절감

[아시아경제 최대열 기자] 한국조선해양은 머스크와 메탄올 연료를 쓰는 초대형 컨테이너선 8척을 1조6474억원에 짓는 계약을 맺었다고 24일 밝혔다. 세계 최대 선사인 머스크는 환경규제에 대처하기 위해 메탄올 추진 선박을 운용키로 한 상태다.

이번에 계약한 선박은 1만6000TEU(1TEU는 20ft 컨테이너 1개 분량)급으로 대형 컨테이너선박으로는 세계에서 처음으로 메탄올 연료를 쓰는 엔진이 들어간다. 앞서 머스크는 지난 6월 2100TEU급 소형 컨테이너선을 한국조선해양에 시범적으로 발주했다. 메탄올 추진 선박이 환경규제에 적합하다고 판단, 본격적인 선대 확장에 나선 것으로 업계에서는 보고 있다. 한국조선해양은 지금껏 메탄올 추진선박을 25척 수주했다.

메탄올은 기존 선박유에 비해 황산화물이나 질소산화물, 온실가스 등 오염물질 배출을 대폭 줄이는 게 가능하다. 탄소중립 시대 친환경연료로 각광받는다. 머스크는 이번 선박 발주로 기존에 쓰던 오래된 컨테이너선을 일부 대체해 연간 이산화탄소 배출을 100만t가량 줄일 수 있을 것으로 내다보고 있다.

이번 계약에는 옵션 4척이 포함돼 있다. 향후 상황에 따라 추가 주문할 여지가 있다. 기존 비슷한 크기 컨테이너선이 척당 1000억원대 중반인데 비해 이번 선박은 2000억원을 넘겨 훨씬 비싸다. 울산 현대중공업에서 건조해 2024년까지 순차적으로 인도키로 했다.

한국조선해양 관계자는 "대형 컨테이너선에 메탄올 추진 엔진을 탑재하는 첫 사례라는 점에서 의미가 있다"며 "머스크와 메탄올·암모니아 등 대체 연료 분야 협력을 더욱 강화해 친환경 선박 시장을 선도하겠다"라고 말했다.

화상으로 진행한 이번 계약식에는 민주노총 금속노조 현대중공업지부 조경근 지부장이 참석했다. 조 지부장은 "노동조합도 안전과 품질 등 모든 면에서 무결점 선박을 건조할 수 있도록 최선을 다해 협력하겠다"고 말했다.

