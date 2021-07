[아시아경제 최동현 기자] 일본의 수도 도쿄도에서 코로나19 신규 확진자가 3일 연속 1000명을 넘어섰다.

16일 NHK 등 외신에 따르면 이날 도쿄도에서 코로나19 신규 확진자가 1271명 발생했다. 최근 3일 연속 1000명대를 넘어서고 있다.

이로써 도쿄도내의 누적 감염자 수는 18만6698명이 됐다. 사망자는 1명이 추가돼 누적 사망자 수는 2267명이 됐다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr