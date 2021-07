"삼성, 美 텍사스 윌리엄스 카운티에 두번째 파운드리 공장부지 고려"

"해당 지자체서 삼성에 과세혜택 부여 고려중"

[아시아경제 이현우 기자] 삼성전자가 미국 텍사스주 윌리엄스 카운티에 두번째 반도체 파운드리(위탁생산) 공장 설립을 검토 중이라고 주요외신이 전했다. 해당 지역 당국이 삼성전자에 과세헤택을 주는 것을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

16일 주요외신에 따르면 삼성전자는 텍사스주 윌리엄스 카운티 당국에 세제 혜택을 신청하는 문서를 낸 것으로 알려졌다. 윌리엄슨 카운티는 삼성전자가 미국 내 첫번째 파운드리 공장을 건립해 운영 중인 텍사스주 오스틴에서 멀지 않은 곳에 위치해있다.

주요외신은 윌리엄슨 카운티에 위치한 테일러 독립교육구(Independent School District)가 삼성전자의 공장이 들어설 경우 과세가액을 10년간 8000만달러(약 900억원) 정도로 제한하는 과세혜택 방안을 검토 중이라고 보도했다. 이 공장은 2029년 기준 시장가격이 43억5000만달러(약 5조원)에 달할 것으로 추정돼 큰 세금혜택이 기대된다고 주요외신은 전했다.

삼성전자는 이번 미국의 두번째 파운드리 공장에 약 170억달러에 달하는 투자를 진행할 계획으로 알려졌다. 예상되는 신규 고용 인원만 1800명에 달하면서 현재 뉴욕주와 애리조나주 등이 유치경쟁을 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 삼성전자는 내년 1분기 착공을 시작해 2024년 말 생산을 시작할 예정이다.

주요외신은 다만 삼성전자는 문서에서 애리조나나 뉴욕 등 미국뿐 아니라 한국에서도 대체 부지를 물색하고 있다고 거듭 밝혔다고 덧붙였다.

