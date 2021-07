中 동부지역 호텔 건물 무너져…최소 1명 사망·10명 실종

[아시아경제 이현주 기자] 중국 동부 장쑤성 쑤저우에서 호텔 건물이 무너져 최소 1명이 숨지고 10명이 실종됐다.

현지 언론 등에 따르면 12일 붕괴된 호텔은 2018년 문을 연 객실 54개 규모의 쓰지카이위안 호텔이다.

구조대원들이 건물 잔해 속에서 7명을 구출하는 등 구조 작업을 진행하고 있으며, 당국은 사고 원인을 조사 중이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr