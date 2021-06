세계 각국서 '델타 변이' 확산…백신 2차 접종 했어도 감염돼

[아시아경제 황수미 기자] 코로나19보다 전파력이 강한 인도발 '델타 변이'가 세계 각국으로 확산하고 있는 가운데, 백신 접종을 완료한 뒤에도 델타 변이에 감염된 사례가 알려지면서 우려가 커지고 있다.

26일(현지 시각) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이스라엘에서 델타 변이에 감염된 성인 절반가량이 화이자 백신 2차 접종을 완료하고도 확진 판정을 받았다. 이에 따라 이스라엘 정부는 해제했던 실내 마스크 착용 의무화 조치를 다시 도입했다.

세계보건기구(WHO)는 델타 변이의 높은 전염성을 경고하며 백신 접종 뒤에도 마스크를 쓰라고 권고했다. 이날 CNBC에 따르면 마리안젤라 시마오 WHO 사무부총장은 정례 브리핑에서 "백신을 2차 접종까지 했다는 것만으로 안전하다고 생각해선 안 된다. 여전히 자신을 보호해야 한다"고 말했다.

그는 "백신만으로는 지역 사회 전파를 막을 수 없다"면서 "지속적으로 마스크를 착용하고, 환기되는 공간에 있어야 하며 거리 두기를 지켜야 한다"고 했다.

앞서 WHO는 델타 변이가 세계적인 지배종이 될 것이라고 예측했다. 현재 델타 변이는 세계 90여 국에 퍼졌으며, 기존 델타 변이보다 더 강력한 '델타 플러스 변이'까지 등장해 감염 확산 우려가 커지고 있다.

한편 방역 당국은 다음 달부터 백신 접종자 대상 '야외 노마스크'를 예정대로 추진하겠다는 입장이다. 중앙방역대책본부에 따르면 지금까지 국내에서 확인된 델타 변이는 190건이다. 방역 당국은 델타 변이 유입이 초기 단계인 만큼 상황을 지켜보며 대응하겠다고 밝혔다.

