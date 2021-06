알고 보니 中의 조작…"행복하다"는 위구르인 동영상 수천 개 거짓으로 드러나

[아시아경제 권서영 기자] 유튜브와 각종 사회관계망서비스(SNS)에 업로드되었던 위구르인들의 동영상 다수가 중국 당국의 조작으로 드러나 논란을 빚었다.

26일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 지난 1월부터 온라인에서 확산되기 시작한 위구르인들의 동영상의 배후에 중국 당국의 존재가 확인됐다고 보도했다. 지난 1월 마이크 폼페이오 당시 미국 국무장관은 중국이 신장에서 위구르족을 상대로 집단 학살을 저질렀다는 성명을 냈다. 이후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 위구르인들이 등장하는 동영상이 다수 올라온 바 있다.

동영상에는 각기 다른 수천 명의 사람들이 등장했으나 그 내용은 모두 비슷했다. 영상 속에는 이들이 자신을 '신장에서 태어나고 자란 위구르인'으로 소개하는 모습과 "현재 행복하고 자유롭게 지내고 있다"는 등의 발언을 이어가는 모습이 담겼다. 이들은 폼페이어 전 장관에 대한 비난을 쏟아내기도 했다. 영상은 마치 각 개인이 찍어 올리는 듯한 형식을 취했으나 중국어와 영어 자막만큼은 동일한 곳에서 제작된 것처럼 연이어 달렸다.

이에 NYT는 미국의 탐사 전문 매체인 프로퍼블리카와 함께 이러한 '위구르인 동영상' 3천여 개의 분석에 나섰다. 그리고 분석 결과 해당 동영상들은 중국 공산당 기관지인 인민일보와 연관된 뉴스 어플리케이션을 통해 일반에 공개된 뒤, 유튜브와 SNS에 공유되는 방식으로 퍼져나간 것이 확인됐다. 이어 영상을 공유한 계정 중 상당수는 중국의 선전용 동영상만을 소개하는 계정이었던 것으로 드러났다.

또한 각 계정에 동영상이 올라오는 시간을 확인한 결과 75% 이상의 계정이 30분 이내의 비슷한 시간대에 영상을 공유한 것으로 확인됐다. NYT는 이러한 분석 결과를 두고 "중국 정부의 입장에서 유튜브와 트위터는 초고속 선전과 선동의 수단"이라는 평가를 내놓았다.

한편 트위터 측은 위구르인 동영상의 연이은 업로드가 수상하다는 것을 언론 보도보다 미리 인지한 뒤 지난 3월과 4월에 이어 많은 계정을 정지시켰던 것으로 드러났다. 유튜브 역시 NYT의 취재가 시작된 이후 여론 조작에 개입한 정황이 파악되는 일부 계정들을 정지시켰다고 설명했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr