개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전'

개인들 코스피서 상반기 24조원 순매수

수익률은 지난해보다 낮아

[아시아경제 이민지 기자] 올해 상반기 개인 투자자가 선호하는 종목은 작년과 마찬가지로 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 로 대표되는 대형주였다. 다만 순매수 상위 종목들의 수익률은 작년보다 대폭 감소한 것으로 나타났다.

27일 한국거래소에 따르면 올해 들어 개인의 순매수 1위는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 였다. 올해 유가증권시장에서 개인의 순매수액인 53조4360억원 중 약 55%에 해당하는 23조8172억원이 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 에 유입됐다.

이어서 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 우(4조178억원), SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 2,500 등락률 +0.87% 거래량 238,105 전일가 287,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 탄소중립 먼저 움직인 SK…머티리얼즈 시작, 전계열사 조기 실현(종합)최태원 회장의 '파이낸셜 스토리'…"SK그룹, 탄소중립 앞당긴다"[클릭 e종목] "성장 산업 선제 투자 SK…주주정책 기대감↑" close 하이닉스(2조7510억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 2,000 등락률 +0.69% 거래량 287,066 전일가 290,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 세계 최초 '계기판 없는 HUD' 개발[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가"현대모비스, 아산공장 생산재개 close (2조7040억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 2,500 등락률 -1.59% 거래량 12,271,446 전일가 157,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날"현대차" 관련 株가 "윤석열" 황금株반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close (1조9138억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 500 등락률 -0.30% 거래량 1,132,098 전일가 164,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 카자흐 국립학술오페라발레극장 메인홀 들어선 LG 올레드 TV코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막더 과감해지고 젊어진 LG, 구광모 체제 3년 혁신성과 close (1조5950억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 537,893 전일가 242,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 "대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날현대차, 네이버Z와 '제페토'서 쏘나타 N라인 가상 시승체험 close (1조4788억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 2,000 등락률 -0.29% 거래량 247,888 전일가 690,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 "대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막삼성전자도 내달 27일부터 임직원에 '모더나' 자체 접종 close (1조3103억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 175,000 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 293,480 전일가 175,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 "대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다'급식 몰아주기'로 사법리스크 갇힌 삼성…재계 "해도 너무한다"(종합)3분기 백신, "우선 접종보다 신속 접종"… 반도체·車 자체 접종 가능성 ↑ (종합) close (1조2640억원), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,000 전일대비 9,500 등락률 -2.26% 거래량 1,382,051 전일가 419,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?네이버 "SM엔터 지분인수 관련 구체적 결정 사안 없어"코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close (1조780억원) 순으로 나타났다. 순매수 상위 10개 종목 모두 코스피200에 속하는 대형주였다. 지난해 경우 개인 순매수 상위 10개 종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,800 전일대비 7,500 등락률 -6.13% 거래량 1,742,837 전일가 122,300 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접 close 를 제외하고 9개가 코스피200에 속했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 537,893 전일가 242,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 "대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날현대차, 네이버Z와 '제페토'서 쏘나타 N라인 가상 시승체험 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,000 전일대비 9,500 등락률 -2.26% 거래량 1,382,051 전일가 419,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?네이버 "SM엔터 지분인수 관련 구체적 결정 사안 없어"코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 2,500 등락률 -1.59% 거래량 12,271,446 전일가 157,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날"현대차" 관련 株가 "윤석열" 황금株반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close , SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 2,500 등락률 +0.87% 거래량 238,105 전일가 287,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 탄소중립 먼저 움직인 SK…머티리얼즈 시작, 전계열사 조기 실현(종합)최태원 회장의 '파이낸셜 스토리'…"SK그룹, 탄소중립 앞당긴다"[클릭 e종목] "성장 산업 선제 투자 SK…주주정책 기대감↑" close 하이닉스 등 6개 종목은 작년과 올해 모두 상위 10위권에 이름을 올렸다. 지난해에 이어 반도체, 자동차, 인터넷 등에 대한 개인들의 선호가 유지된 셈이다.

다만 수익률에서는 작년과 차이가 있었다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 에 대한 개인의 평균 순매수 단가(순매수 거래금액을 순매수 거래량으로 나눈 값)는 약 8만3400원이었다. 지난 25일 종가인 8만1600원보다 2.2% 낮은 수준이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 주식을 사서 현재까지 보유하고 있는 투자자라면 평균적으로 손해를 보고 있을 가능성이 높다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 외에도 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 우(-0.8%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 2,000 등락률 +0.69% 거래량 287,066 전일가 290,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 세계 최초 '계기판 없는 HUD' 개발[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가"현대모비스, 아산공장 생산재개 close (-5.2%), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 175,000 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 293,480 전일가 175,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 "대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다'급식 몰아주기'로 사법리스크 갇힌 삼성…재계 "해도 너무한다"(종합)3분기 백신, "우선 접종보다 신속 접종"… 반도체·車 자체 접종 가능성 ↑ (종합) close (-3.1%) 등 순매수 상위 10개 종목 중 4개 종목이 '마이너스' 수익률을 기록했다. 지난해 개인 순매수 상위 10개 종목 중 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 2,500 등락률 +0.87% 거래량 238,105 전일가 287,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 탄소중립 먼저 움직인 SK…머티리얼즈 시작, 전계열사 조기 실현(종합)최태원 회장의 '파이낸셜 스토리'…"SK그룹, 탄소중립 앞당긴다"[클릭 e종목] "성장 산업 선제 투자 SK…주주정책 기대감↑" close (-3.9%)만이 마이너스 수익률을 기록한 것과 비교되는 결과다. 상반기 평균 수익률도 지난해 수익률 보다 더 낮았다. 개인 순매수 상위 10위권 종목 중 플러스를 기록한 6곳의 수익률은 평균 5.6%로 작년(9곳·36.1%)보다 낮았다.

수익률이 낮아진 것은 만족스럽지 않은 배경으로는 증시의 성격이 지난해와 달라진 점이 꼽힌다. 지난해에는 개인이 선호하는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close , SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 2,500 등락률 +0.87% 거래량 238,105 전일가 287,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 탄소중립 먼저 움직인 SK…머티리얼즈 시작, 전계열사 조기 실현(종합)최태원 회장의 '파이낸셜 스토리'…"SK그룹, 탄소중립 앞당긴다"[클릭 e종목] "성장 산업 선제 투자 SK…주주정책 기대감↑" close 하이닉스 등 반도체 대형주가 강세를 나타내면서 만족스러운 수익률을 얻을 수 있었지만 상반기엔 경기 회복이 진행되는 과정에서 거시 지표에 따라 업종별 순환매가 이어지면서 개인의 대응이 쉽지 않았기 때문이다.

다만 이달 들어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 2,500 등락률 -1.59% 거래량 12,271,446 전일가 157,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날"현대차" 관련 株가 "윤석열" 황금株반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 주가가 25.6% 오르고 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,000 전일대비 9,500 등락률 -2.26% 거래량 1,382,051 전일가 419,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?네이버 "SM엔터 지분인수 관련 구체적 결정 사안 없어"코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close (13.1%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 2,000 등락률 -0.29% 거래량 247,888 전일가 690,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 "대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막삼성전자도 내달 27일부터 임직원에 '모더나' 자체 접종 close (11.9%) 등 개인이 선호하는 대형주가 부활 조짐을 보이고 있어 수익률 회복이 기대된다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 에 대한 매수 규모를 키워도 좋다는 의견도 나온다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 으 2분기 실적은 매출액 62조원, 영업이익 11조6000억원으로 전년동기대비 각각 17%, 42% 성장할 것으로 보인다. 영업이익은 시장이 예상한 10조3000억원을 넘어설 것으로 추정된다. 어규진 DB금융투자 연구원은 “모바일 수요 강세로 이미 DRAM의 가파른 가격 상승이 진행 중인 상황에서, 최근 데이터센터 업체들의 메모리 주문 증가로 2분기 이후 NAND의 가격 반등도 진행 중”이라고 분석했다.

이어 어 연구원은 “ 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 유럽서 '비스포크 홈' 체험 공간…연내 제품 라인업 확대"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 의 주가는 글로벌 테이퍼링 이슈 와 메모리 업황 피크 이슈 등으로 횡보 중이지만 세트 부분의 실적 호조와 메모리의 본격적인 업황 반등으로 실적 추정치는 지속 상향될 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr