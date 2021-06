美 아파트 붕괴현장 수색 작업 사흘째 계속…구조 소식은 없어

[아시아경제 박병희 기자] 미국 플로리다주 12층 아파트 붕괴 참사 사흘째인 26일(현지시간) 수색작업이 계속되고 있지만 생존자 구조 소식은 아직 없는 상태다.

다니엘라 레빈 카바 플로리다주 마이애미데이드 카운티장은 이날 오전 기자회견에서 추가로 발견된 생존자는 없다고 밝혔다. 사망자는 4명, 실종자는 159명으로 전날 발표와 동일하다.

카바 시장은 생존자는 나오지 않고 있지만 인내심을 갖고 수색 작업을 계속 할 것이라고 말했다.

당국은 밤샘 수색작업을 벌인 데 이어 이날도 오전부터 수색을 계속하고 있다.

카바 카운티장은 잔해더미 깊은 곳에서 시작된 화재가 한동안 계속되고 있어 구조작업에 방해가 되고 있다며 발화지점을 파악하기가 아주 어려운 상황이라고 전했다. 간간이 이어지는 폭우도 수색작업에 차질을 빚고 있다.

계속되는 색작업에도 구조 소식이 들려오지 않으면서 사망자 수가 크게 늘 수 있다는 우려도 이어지고 있다. 붕괴사고가 발생한 아파트와 붙은 같은 단지 아파트 건물에도 예방 차원에서 대피 권고가 내려졌다고 CNN방송은 전했다.

백악관은 주말을 대통령 별장 캠프 데이비드에서 보내는 조 바이든 대통령이 정기적으로 붕괴참사 현장 상황과 관련한 보고를 받을 예정이라고 밝혔다.

