[아시아경제 나주석 기자] 3일 유럽증시는 하락세로 출발했다.

범유럽지수인 STOXX600지수는 전거래일보다 0.14% 내린 450.71을 기록중이다. 독일 DAX지수는 0.18% 떨어진 1만5575.94 영국 FTSE지수는 0.34% 하락한 7083.95, 프랑스 CAC지수느 0.02% 내린 6520.04를 기록중이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr