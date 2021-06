기름·화학물질 실은 컨선, 인도양서 침몰 시작

[아시아경제 조유진 기자] 스리랑카 앞바다에서 열흘 넘게 화재로 불 탄 싱가포르 국적의 컨테이너선이 결국 침몰하기 시작했다고 2일(현지시간) 블룸버그 통신이 보도했다.

사고 선박에 원유와 다량의 유독 화학물질이 실려 있어 인도양에서 최악의 환경 오염 우려가 커지고 있다.

보도에 따르면 스리랑카 서쪽 해상에서 화재가 난 싱가포르 국적선 'MV X-프레스 펄'호가 선미부터 가라앉기 시작했다.

앞서 스리랑카 해군은 예인선을 동원해 사고 선박을 먼바다로 끌어가려고 시도했지만 성공하지 못했다.

MV X-프레스펄호의 선주인 X프레스피더스는 "선박 일부가 물에 잠겨있기 때문에 오염의 위험이 크다"고 우려했다.

길이 186m의 선박에는 벙커유 278t, 가스 50t, 질산 25t과 다른 화학물질을 포함한 1486개의 컨테이너가 실려있다.

스리랑카 정부는 선박에서 기름이 본격적으로 유출될 상황에 대비하고 있다. 칸차나 위제세케라 스리랑카 수산부 장관은 선박 침몰로 기름이 유출될 경우 장비를 동원해 기름을 걷어내는 작업에 나설 것이라고 밝혔다.

MV X-프레스 펄호는 지난달 20일 스리랑카 수도 콜롬보에서 북서쪽으로 18㎞ 떨어진 지점에서 입항을 기다리다 불이 났다.

화재는 발생 12일 만인 지난 1일 완전히 진화됐지만 화재 진압 과정에서 물 사용과 폭발로 인해 선체가 크게 파괴되면서 침몰로 이어졌다.

스리랑카 해양보호단체 '펄 프로텍터스'의 무디사 카투와왈라는 MV X-프레스 펄호의 침몰에 대해 "최악의 시나리오"라며 "기름이 유출되면 오염이 훨씬 커질 것"이라고 말했다.

선박에 실려있던 엄청난 양의 플라스틱 조각들이 해안을 뒤덮으면서 죽은 고기와 새, 바다거북 등의 사체가 해변으로 밀려오는 등 해양 오염이 현실화되고 있다고 이 통신은 전했다.

워싱턴포스트(WP)는 선박 침몰로 원유 등이 바다로 유출되면 훨씬 많은 야생동물이 죽고 생태계가 파괴될 수 있다고 지적했다.

