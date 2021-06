英SC, 가상화폐 거래 플랫폼 개설

[아시아경제 조유진 기자] 영국계 은행인 스탠다드차타드(SC)가 비트코인 등 가상화폐를 사고 팔수 있는 거래 플랫폼을 만든다고 블룸버그통신이 2일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 SC 산하 벤처 투자 조직인 SC벤처스는 이날 홍콩에 기반을 둔 가상화폐 거래소 운영업체 BC테크놀로지그룹과 가상화폐 거래 플랫폼 개설을 위한 합작투자 회사를 설립한다고 밝혔다.

올 4분기 영업 개시를 목표로, 영국 등 유럽의 기관 투자자들을 상대로 비트코인과 이더리움 등 가상화폐를 거래할 수 플랫폼을 제공할 예정이다.

SC벤처스의 알렉스 맨슨 대표는 "디지털 자산은 일상이 됐다"며 "안전하고 신뢰할 수 있는 투자 인프라를 구축하는 것이 목표"라고 말했다.

BC테크놀로지그룹은 지난해 홍콩 증권선물위원회(SFC)로부터 승인을 받아 가상화폐 거래소(OSL)를 운영하고 있다.

이번 계획은 가상화폐에 대한 주류 금융사의 가장 강력한 행보라고 외신들은 평가했다.

이 통신은 영국계 은행인 HSBC의 노엘 퀸 최고경영자(CEO)가 최근 가상화폐의 높은 변동성을 고려할 때 고객들에게 투자를 권하거나 가상화폐 거래 플랫폼을 운용할 계획이 없다고 밝힌 것과 대조되는 행보라고 전했다.

