美 Fed "경제 다소 빠르게 회복"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 연방준비제도(Fed)가 미국 경제가 다소 빠른 속도로 회복하고 있다고 평가했다.

Fed는 2일(현지시간) 발표한 경제동향보고서 베이지북을 통해 미국 경제가 4월 초부터 5월 말 사이에 완만하게 성장했다면서 이전보다 다소 빠른 속도로 회복했다고 언급했다.

베이지북은 기업들이 공급망 중단으로 어려움을 겪고 있다면서 제조업체와 주택 건설 업체가 원자재와 일손이 부족하다고 보고했다고 전했다. 기업들은 배송 지연으로 인한 어려움도 언급했다고 보고서는 밝혔다.

아울러 베이지북은 기업들이 인플레이션으로 인한 부담을 소비자들에게 전가하고 있어 물가가 연초 대비 더 빠르게 상승하고 있다고 전했다. 베이지북은 또 향후 몇 달 사이에 비용이 증가하면서 인플레이션이 이어지리라 전망했다.

베이지북은 Fed가 각 지역의 경제 상황을 집계해 공개하는 보고서다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr