코스피 1% 상승 마감…“코스피 수급 환경 대형주에 우호적”

은행·증권·보험 업종 강세 나타내

코스닥 상승 마감…추가 변동 가능성도

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 1% 상승하며 장을 마쳤다. 재닛 옐런 미국 재무부장관의 금리 인상 시사 등 여러 요인이 있었지만 펀더멘털이 상승을 이끈 것으로 보인다.

6일 코스피는 전 거래일 대비 1.00%(31.37포인트) 상승한 3178.74로 장을 마쳤다. 이날 장 초반 3133.64까지 떨어지기도 했지만 이후 상승세를 나타냈다.

펀더멘털에 힘입어 코스피 지수가 상승한 것으로 보인다. 이경민 대신증권 연구원은 “국내 기업의 글로벌 경쟁력이 강화됐다”며 “구조적 변화가 기업가치평가(밸류에이션) 확장으로 이어질 것이며 코스피 수급환경도 대형주에 우호적이다”고 설명했다.

기관의 매수세가 지수 상승을 이끌었다. 기관은 2018억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 913억원, 1006억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 은행의 상승폭은 6.53%로 가장 컸다. 이어 운수창고(5.53%), 철강금속(5.40%), 증권(3.78%), 보험(3.65%) 등 순으로 올랐다. 전기전자(-0.67%), 운수장비(-0.19%) 등은 떨어졌다.

하락한 시가총액 상위 10개 종목이 다수였다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 252,500 전일대비 7,500 등락률 -2.88% 거래량 1,137,308 전일가 260,000 2021.05.06 15:30 장마감 close 의 하락폭은 -2.88%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 3,000 등락률 -2.27% 거래량 4,161,244 전일가 132,000 2021.05.06 15:30 장마감 close (-2.27%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 642,000 전일대비 8,000 등락률 -1.23% 거래량 314,402 전일가 650,000 2021.05.06 15:30 장마감 close (-1.23%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 361,500 전일대비 3,000 등락률 -0.82% 거래량 607,998 전일가 364,500 2021.05.06 15:30 장마감 close (-0.82%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 500 등락률 -0.43% 거래량 3,217,852 전일가 115,500 2021.05.06 15:30 장마감 close (-0.43%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 16,851,271 전일가 82,600 2021.05.06 15:30 장마감 close (-0.36%) 순이었다. POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 395,500 전일대비 19,000 등락률 +5.05% 거래량 715,494 전일가 376,500 2021.05.06 15:30 장마감 close (5.05%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 783,000 전일대비 19,000 등락률 +2.49% 거래량 92,746 전일가 764,000 2021.05.06 15:30 장마감 close (2.49%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 938,000 전일대비 18,000 등락률 +1.96% 거래량 328,254 전일가 920,000 2021.05.06 15:30 장마감 close (1.96%)은 올랐다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 643,199 전일가 223,500 2021.05.06 15:30 장마감 close 는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.29%(2.79포인트) 상승한 969.99로 장 마감했다. 이날 등락을 반복했지만 오후 2시28분 상승 전환됐다.

변동성 장세지만 900포인트를 지지할 것이란 관측이 나온다. 최유준 신한금융투자 연구원은 “과거 공매도 재개 이후 주가 복원까지 20거래일가량 소요된 것을 감안하면 추가 변동성 장세 가능성이 있다”며 “다만 지난 3월 금리 변동성이 극대화됐음에도 900포인트를 유지했기에 추세를 훼손하지 않는 수준에서 이를 지지선으로 인식해야 한다”고 말했다.

개인의 매수세가 거셌다. 개인은 2668억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2033억원, 649억원을 순매도했다.

대부분 업종이 올랐다. 금속의 상승폭은 3.15%로 가장 컸다. 이어 운송(2.40%), 섬유·의류(2.40%), 금융(2.36%), 방송서비스(2.26%) 순이었다. 유통(-0.76%), 오락·문화(-0.56%), 디지털콘텐츠(-0.50%), 종이·목재(-0.44%), 제약(-0.26%) 등 순으론 하락했다.

약세를 보인 시총 상위 10개 종목이 다수였다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 127,400 전일대비 2,700 등락률 -2.08% 거래량 203,242 전일가 130,100 2021.05.06 15:30 장마감 close 의 낙폭은 -2.08%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 108,100 전일대비 2,100 등락률 -1.91% 거래량 1,083,218 전일가 110,200 2021.05.06 15:30 장마감 close (-1.91%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 103,200 전일대비 1,800 등락률 -1.71% 거래량 246,201 전일가 105,000 2021.05.06 15:30 장마감 close (-1.71%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,700 전일대비 500 등락률 -1.51% 거래량 748,997 전일가 33,200 2021.05.06 15:30 장마감 close (-1.51%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,700 전일대비 600 등락률 -1.13% 거래량 623,614 전일가 53,300 2021.05.06 15:30 장마감 close (-1.13%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 76,700 전일대비 800 등락률 -1.03% 거래량 231,761 전일가 77,500 2021.05.06 15:30 장마감 close (-1.03%) 순이었다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,900 전일대비 5,400 등락률 +3.61% 거래량 356,179 전일가 149,500 2021.05.06 15:30 장마감 close (3.61%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 181,100 전일대비 2,500 등락률 +1.40% 거래량 119,064 전일가 178,600 2021.05.06 15:30 장마감 close (1.40%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 55,400 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 288,331 전일가 55,300 2021.05.06 15:30 장마감 close (0.18%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 345,000 전일대비 300 등락률 +0.09% 거래량 19,774 전일가 344,700 2021.05.06 15:30 장마감 close (0.09%)는 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr