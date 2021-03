마클 英왕자비 "왕실, 거짓말 기정 사실화"…인터뷰 예고편 방영

[아시아경제 우수연 기자]영국 해리 왕자의 부인 메건 마클 왕자비가 왕실이 이들 부부에 대한 거짓말을 기정사실화하고 있다는 주장을 내놨다.

3일(현지시간) 미국 CBS 방송은 마클 왕자비가 오프라 윈프리와 한 인터뷰의 예고편을 30초 분량으로 공개했다.

해당 예고편에서 마클 왕자비는 "왕실이 우리 부부에 대한 거짓말을 기정사실로 하려고 적극적으로 나섰을 때 우리가 그저 입다물고 있을거라고 기대한다는게 놀랍다"고 말했다.

이어 "(인터뷰로) 무언가 잃을 위험이 있다면 이미 많은 것을 잃었다고 말하고 싶다"고 덧붙였다.

해리 왕자 부부의 인터뷰는 8일 방영될 예정이며, 마클 왕자비가 왕실에서 당한 인종차별과 부부가 왕실을 떠나게 된 배경 등이 담길 것으로 추측된다.

앞서 이날 인터뷰 예고편 방영을 앞두고 영국 더 타임스가 마클 왕자비의 '갑질 의혹'을 보도하면서 왕실과 이들 부부의 공방은 격화될 것으로 보인다.

더 타임스는 익명의 제보자를 통해 마클 왕자비가 왕실에서 지낼 당시 직원들을 괴롭혔다다는 증언을 확보했다고 보도했다. 이에 버킹엄궁은 보도와 관련해 "매우 우려한다"면서 조사를 하겠다는 방침을 밝혔다.

영국 언론들은 왕실이 언론 보도에 대해 성명을 내는 것은 매우 이례적인 일이라며 해리 왕자 부부와 왕실간의 갈등이 더욱 심화되고 있다고 보도했다.

해리 왕자 부부는 지난해 1월 왕실에서 독립을 선언하고 캐나다를 거쳐 미국으로 이주했다. 이들 부부는 현재는 캘리포니아 로스앤젤레스에 거주하고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr