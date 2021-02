"사망자 40% 줄일수 있었는데…트럼프 코로나 심각성 간과"

"트럼프 대통령, 음모론 퍼트리고 과학자 의견 간과" 지적

美 공공인프라 전반적으로 악화 우려



[아시아경제 이민우 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 코로나19 심각성을 간과했다는 지적이 나왔다. 코로나19 대처법이 달랐다면 사망자 40%를 줄일 수 있었을 것이라는 연구가 나온 것이다.

10일(현지시간) 영국 가디언과 워싱턴포스트(WP) 등 주요 외신에 따르면 의학 학술지 랜싯에서 트럼프 행정부의 공공·보건정책 분석하는 위원회가 이 같은 연구 결과를 내놓았다. 트럼프 전 대통령이 코로나19 심각성을 간과하는 한편 건강보험 정책 개편으로 저소득층 가입율이 줄면서 공공보건이 취약해졌다는 요지다. 2017년 4월 구성된 랜싯 위원회에는 미국과 영국, 캐나다에서 공공보건·법·의약·노조·원주민 사회 등의 전문가 33명이 참여했다.

구체적으로는 미국이 주요 7개국(G7) 평균 수준으로 코로나19에 대응했다면 사망자가 16만명 줄었을 것이라고 분석했다. 미국 코로나19 사망자는 현재 47만명을 넘어섰으며 몇주 내 50만명을 돌파할 전망이다. 누적 확진자는 2700만명에 달한다. 사망자와 확진자 모두 전 세계에서 가장 많은 수준이다.

보고서는 트럼프 전 대통령이 코로나19 사태가 발생하자 이를 심각하게 받아들이지 않았으며 심지어 음모론을 퍼트리고 마스크 착용을 권장하지 않았다고 지적했다. 또 바이러스 확산을 막기 위해 총력을 다해야 한다는 과학자들의 의견을 간과했다고 랜싯은 비판했다.

트럼프 전 대통령의 공공보건 정책도 꼬집었다. 미국의 2018년 기대수명이 주요 7개국(G7) 평균과 비슷하다고 가정할 경우 트럼프 행정부의 공공보건 정책이 달랐다면 사망자 46만1000명이 줄어들었을 것이라고 비판했다.

랜싯 위원회에 따르면 트럼프 전 대통령 취임 후 3년 동안 건강보험 미가입자는 230만명이 증가했다. 인종별로는 2017∼2018년 건강보험 가입 비율은 라틴계에서 1.6% 포인트(약 150만명)가 줄었다. 미국 원주민과 알래스카계에서는 2.8% 포인트가 감소했다. 반면 같은 기간 백인의 건강보험 가입률은 유지됐다. 트럼프 전 대통령이 재임한 2016∼2019년 사이 환경·직업 요인에 의한 사망자가 2만2000명가량 증가한 것으로 집계됐다. 이전까지는 감소 추세였다. 이를 위해 ▲노예제의 피해를 본 흑인 보상 ▲ 고소득층 세금 인상 ▲국방 지출 감소 등을 대책으로 제안했다.

보고서는 "미국의 공공보건 인프라가 제대로 갖춰지지 않아 팬데믹(세계적 대유행) 사태로 악화됐다"며 "2002∼2019년 미국의 공공보건 예산은 3.21%에서 캐나다와 영국의 절반 수준인 2.45%로 떨어졌다"고 지적했다.

연구에 참여한 매리 T 바셋 미 하버드 FXB 센터 소장은 가디언과의 인터뷰를 통해 "미국은 팬데믹 사태 대처를 제대로 못 했다"며 "다만 이는 트럼프 전 대통령만의 잘못은 아니고, 사회적 실패도 원인이 있어 백신으로만은 해결할 수 없다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr