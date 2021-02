"EU, 신청된 코로나19 백신 수출 모두 승인"

신청된 27건 모두 수출 승인

WHO, 백신 원활한 이동 제한할 수 있다는 우려도

[아시아경제 이민우 기자] 유럽연합(EU)이 지금까지 신청된 코로나19 백신 수출 27건에 대해 모두 승인했다고 밝혔다.

11일 블룸버그는 EU 행정부 격인 집행위원회가 최근 도입한 코로나19 백신 수출 승인 제도와 관련해 현재까지 모든 신청을 승인했다고 전했다.

EU 집행위는 지난주 캐나다, 일본, 영국으로 가는 4건의 백신 수송을 승인한 데 이어 최근 백신 수출 신청 23건을 승인했다. 최근 승인에는 호주, 중국, 멕시코, 뉴질랜드, 오만, 사우디아라비아 등에 대한 백신 수출이 포함됐다.

앞서 EU는 역내 코로나19 백신 공급 부족과 느린 접종 속도에 대한 우려가 커지자 지난달 30일부터 제약사들이 EU 내 생산 코로나19 백신을 역외 수출 시 회원국 승인을 받는 제도를 도입했다. 이에 따라 제약사들은 수출 대상과 물량 등 신규 수출 계획을 회원국에 사전에 알려야 한다. 정해진 기준을 충족하지 못하면 회원국들이 수출을 막을 수 있게 됐다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 10일 "EU와의 계약을 존중하는 기업들을 제한할 생각은 없다"며 "유럽은 언제나 도움을 줄 준비가 돼 있지만 우리의 공정한 몫도 요구한다"라고 말했다. 하지만 세계보건기구(WHO)는 이 같은 제도가 백신이나 기타 의약품을 만드는 데 필요한 성분의 자유로운 이동을 막을 수 있다며 우려하기도 했다.

한편 EU 집행위는 각국 제약사와 공급 계약을 맺어 이미 승인됐거나 개발 중인 코로나19 백신 23억회 투여분을 확보한 상태다. 이중 EU에서 사용 승인이 이뤄진 것은 미국 화이자와 독일 바이오엔테크의 백신, 미국 모더나의 백신, 영국 아스트라제네카의 백신 등 3종이다.

