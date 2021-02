바이든 "대중 국방 전략 다시 짠다"‥외교·국방 대중 압박 확대

아시아 주둔 미군 전반에 대한 검토 이뤄질 듯

주한 미군도 연관 가능성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 중국에 대한 비판 수위를 높여가던 조 바이든 미국 대통령이 대중국 국방전략을 수립할 태스크포스를 국방부에 설치한다고 밝혔다.

바이든 대통령은 10일(현지시간) 국방부를 방문에서 중국이 제기한 점증하는 도전에 대응할 필요가 있다며 이같이 밝혔다.

바이든 대통령은 태스크포스가 중국 관련 문제에서 핵심 우선순위에 대해 국방부 장관에게 몇 달 내에 권고안을 제공할 것이라고 설명했다.

그는 또 "이것이 우리가 중국의 도전에 대응하는 방법"이라고 강조하면서 미국과 전세계 동맹의 필수적 이익을 수호하기 위해 필요하다면 무력 사용을 절대 주저하지 않을 것이라고 밝혔다. 다만 무력은 처음이 아닌 최후의 수단이 돼야 한다고 말했다.

국방부 발표에 따르면 이번 TF에는 민간과 군에서 15명이 참여한다. TF 책임자는 국방부 장관 특별 고문인 엘리 레이트너다.

TF는 병력의 수, 위치와 장비, 기술, 정보, 동맹과 파트너십, 중국과의 군사 관계 등이 다뤄질 예정이다. TF의 운영 목적대로라면 주한미군에 대한 검토도 이뤄질 것이 유력해 보인다.

월스트리트 저널은 이 지역에서 군대가 주둔하는 방식에 관해 좀 더 광범위한 검토가 될 것이라고 예상했다. 다른 외신은 4개월 이내에 권고안이 제시될 예정이라고 전했다.

바이든 대통령은 최근 연일 대중 압박 신호를 내놓고 있다. 중국에 대해 경쟁이 심화될 것이라고 예고함은 물론 중국의 도전에는 맞서겠다고 했다. 시진핑 중국 국가주석에 대해서는 민주주의 구석이 없다는 입장을 내놓기도 했다.

한편 바이든 대통령은 코로나19 관련 정보를 은폐한 중국에 대해 조처를 할 것이냐는 질문에 "나는 모든 정보에 관심이 있다"고 답하기도 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr