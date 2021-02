"애플카, 협력 아닌 하청 원해...선택지 많지 않을 것"

[아시아경제 조유진 기자] 자율주행전기차 '애플카' 개발을 추진하고 있는 애플이 협력할 수 있는 자동차 제조사가 많지 않을 것이라는 전망이 나왔다.

8일(현지시간) 미국 CNN에 따르면 독일 코메르츠방크의 애널리스트인 데미안 플라워즈는 "애플은 (자동차 제조 파트너사와) 어떤 것도 공유하려 하지 않을 것"이라며 "자동차 제조사가 애플로부터 얻을 수 있는 것은 생산물량(볼륨)"이라며 이같이 말했다.

애플카의 새로운 협력 파트너를 둘러싸고, 포드, GM, 테슬라, 혼다, 닛산, 스텔란티스 등 글로벌 대형 자동차 제조사들이 거론되고 있지만 이들 중 누구도 애플과 협력 체제를 갖추기는 힘들 것으로 봤다.

그러면서 핵심은 애플이 5G 네트워크 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 핵심 소프트웨어 기술을 자동차 업체와 공유할 지 여부라고 분석했다.

플라워즈 애널리스트는 "애플은 기술 공유를 마음에 두고 있지 않을 수도 있다"면서 "이 경우 자동차 제조사들은 애플의 위탁 제조업체 '폭스콘'이나 '페가트론'과 유사한 상황에 처한다"고 평가했다.

그는 이어 "폴크스바겐이 빅테크 기업의 하청업체가 되는 것에 동의할 것이라고 생각하지 않는다"며 대형 자동차 업체들은 자체 자율주행 소프트웨어를 개발하는 것을 선호할 것이라고 말했다.

독일 메츨러 은행의 위르겐 피에프 애널리스트도 "애플과의 협력으로 자동차 업체가 잃을 것이 더 많을 것"이라며 "대형 자동차 업체들은 애플에 문을 열기를 바라지 않는다"고 말했다.

앞서 현대차·기아는 8일 해명공시를 통해 다수의 기업으로부터 자율주행 전기차 관련 공동개발 협력 요청을 받고 있으나 초기 단계로 결정된 바 없다면서 애플과 자율주행차량 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않다고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr