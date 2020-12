LGD, 차세대 디스플레이 '투명 OLED' 공개

'CES 2021'서 실생활서 다양하게 활용하는 '투명 OLED' 선보일 예정

스마트홈, 메트로, 레스토랑 등 3개 존 운영

[아시아경제 김혜원 기자] LG디스플레이는 내년 1월11일(현지시간) 온라인으로 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2021'에서 실생활에서 다양하게 쓰이는 '투명 OLED'를 공개한다고 31일 밝혔다.

세계에서 유일하게 투명 OLED를 양산 중인 LG디스플레이는 스마트홈, 메트로, 레스토랑 등 3개 투명 OLED 전시존을 통해 다양한 활용 씬(Scene)을 선보일 예정이다.

스마트홈 존에서는 가정에서 침대와 투명 OLED를 결합한 '스마트 베드'를 선보인다. 스마트 베드는 필요에 따라 투명 OLED가 침대 프레임 내부에서 다양한 화면비로 올라와 날씨 정보를 확인하거나 TV 또는 영화를 시청할 수 있다. 또한 투명 OLED가 내장된 침대 프레임이 독립적으로 분리돼 집안 어디로나 자유롭게 이동이 가능하다.

메트로 존은 높은 투명도의 투명 OLED가 지하철 객실 유리창을 대체해 승객이 바깥 풍경을 즐기면서 노선도나 지역 정보를 확인할 수 있도록 했다.

레스토랑 존은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 비대면 시대에 필요한 컨셉을 제안한다. 스시바와 동일한 환경을 연출해 손님과 요리사 사이 공간에 투명 OLED를 설치해 파티션 역할과 동시에 메뉴 확인이 가능하고 주문 및 대기 시간 중 스포츠 경기 시청 등이 자연스럽게 이뤄지는 환경을 보여준다.

투명 OLED는 백라이트가 필요 없는 자발광 패널의 특성을 최대한 활용해 10%에 불과한 기존 투명 LCD 대비 40%의 투명도 구현을 통해 유리처럼 깨끗하면서도 선명한 화질 제공이 가능하다.

LG디스플레이 커머셜사업담당 박종선 전무는 "투명 OLED는 OLED의 장점을 극대화한 기술로 쇼핑몰, 건축 인테리어 및 자율주행차, 항공기 등 모빌리티 분야까지 다양한 분야에서 수요가 증가하고 있다"며 "기존 디스플레이 패러다임을 바꿀 수 있는 차세대 디스플레이로 성장할 것"이라고 내다봤다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 18,550 전일대비 50 등락률 -0.27% 거래량 3,159,657 전일가 18,600 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 【시선집중】 "진짜 쭉쭉 오를걸?!" 전문가 선정 급상승 기대주 'TOP3' LG디스플레이, 최근 5일 개인 230만 5329주 순매수... 주가 1만 8550원(+3.92%)외국인, 4주만에 '사자' 전환 close 는 그동안 CES에서 고객사 대상 비공개 전시를 개최해왔으나, 이번에 처음으로 일반 관람객을 대상으로 하는 공개 전시를 진행할 방침이다.

디스플레이 관련 신사업을 발굴하고 벤처 및 스타트업과의 오픈이노베이션을 강화하는 차원에서다. 일반 관람객 누구나 CES 공식 온라인 전시 사이트를 통해 LG디스플레이 전시장을 방문할 수 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr