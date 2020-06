[주간증시 리뷰]코스피, 2110~2170선서 '퐁당퐁당'…개인은 '인버스'vs기관은 '레버리지'

6월 넷째주, 코로나19로 박스권서 등락

개인 2조원 넘게 순매수

SK바이오팜 기대감에 SK 순매수 1위

ETF 중에서는 인버스 선택, 기관은 레버리지 매수

[아시아경제 오주연 기자] 6월 넷째주(22~26일) 국내 증시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산과 그에 따른 경기 회복 지연 우려감 등이 부각되면서 2110선에서 2170선 사이의 박스권 장세를 보였다. 큰 폭의 조정 혹은 상승은 없었지만 하루 상승하면 이튿날 하락하고, 하락한 다음날은 반등을 꾀하는 시장에서 지수보다는 종목별 움직이 두드러졌다. 이러한 시장을 이끈 것은 단연 개인이었다.

27일 한국거래소에 따르면 6월 넷째주 유가증권시장에서 개인은 2조2000억원억어치를 쓸어담은반면 기관은 2조원어치를 내다팔았다. 코스피가 2112.37로 2%대 하락했을 때 시장을 방어한 것은 역시 개인이었다. 이날 하루에만 개인은 1조3000억원어치를 주워담았다.

이들이 가장 많이 산 종목은 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 292,000 전일대비 6,000 등락률 +2.10% 거래량 919,125 전일가 286,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 로 이 기간동안 2950억원어치를 순매수했다. 다음달 유가증권시장에 상장 예정인 자회사 SK바이오팜에 대한 흥행 기대감과 그로인한 투자심리가 지주사인 SK에게로까지 이어진 것으로 풀이된다.

다음 달 2일 유가증권시장에 상장 예정인 SK바이오팜은 지난 23~24일 일반 대상 청약을 마감하며 역대급 기록을 써내려갔다. 청약 증거금 총 30조9899억원으로 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이전까지는 2014년 제일모직이 세운 30조649억원이 최대였다. 경쟁률도 323.02대1을 기록하며 기존 제일모직의 경쟁률 194.9대1을 크게 앞섰다.

개인은 SK에 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 937,593 전일가 269,500 2020.06.26 15:30 장마감 close 와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 501,000 전일대비 2,000 등락률 +0.40% 거래량 473,636 전일가 499,000 2020.06.26 15:30 장마감 close , 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 46,850 전일대비 950 등락률 +2.07% 거래량 2,740,918 전일가 45,900 2020.06.26 15:30 장마감 close , 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,450 전일대비 150 등락률 +0.78% 거래량 2,454,982 전일가 19,300 2020.06.26 15:30 장마감 close 등을 골고루 담았다.

상장지수펀드(ETF)로는 지수 하락에 무게를 두고 KODEX 200선물인버스2X KODEX 200선물인버스2X 252670 | 코스피 증권정보 현재가 5,265 전일대비 140 등락률 -2.59% 거래량 197,597,918 전일가 5,405 2020.06.26 15:30 장마감 close 를 650억원어치 순매수했다.

외국인은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 1,400 등락률 +2.70% 거래량 21,575,360 전일가 51,900 2020.06.26 15:30 장마감 close 와 SK, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 2,889,494 전일가 84,300 2020.06.26 15:30 장마감 close 를 순매수 1~3위 종목에 올렸다. 삼성전자는 2580억원어치, SK는 1386억원어치 샀으며 SK하이닉스는 1240억원어치를 순매수했다. 인버스를 담은 개인과 달리 외국인은 KODEX 200 KODEX 200 069500 | 코스피 증권정보 현재가 28,285 전일대비 390 등락률 +1.40% 거래량 17,767,862 전일가 27,895 2020.06.26 15:30 장마감 close 을 960억원어치 담았다.

한 주 내내 매도세로 일관한 기관 역시 순매수 상위 종목에는 KODEX WTI원유선물(H) KODEX WTI원유선물(H) 261220 | 코스피 증권정보 현재가 6,195 전일대비 185 등락률 +3.08% 거래량 8,092,588 전일가 6,010 2020.06.26 15:30 장마감 close 과 함께 KODEX 레버리지 KODEX 레버리지 122630 | 코스피 증권정보 현재가 12,280 전일대비 325 등락률 +2.72% 거래량 81,060,229 전일가 11,955 2020.06.26 15:30 장마감 close 를 가장 많이 담았다. 각각 1006억원, 843억원 규모다.

코스닥지수도 상승에 베팅하며 KODEX 코스닥150 레버리지 KODEX 코스닥150 레버리지 233740 | 코스피 증권정보 현재가 10,585 전일대비 80 등락률 +0.76% 거래량 25,813,373 전일가 10,505 2020.06.26 15:30 장마감 close 를 580억원어치 담았다. 종목 중에서는 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 794,718 전일가 134,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 을 705억원어치 샀다.

증권가에서는 코로나19 재확산 및 경제활동 위축으로 인한 투자자들의 매물 출회는 당분간 이어질 수 있지만, 유동성의 힘으로 지난 3월과 같은 급락 가능성은 낮다고 보고 있다. 특히 미래 성장성이 있는 종목에 대해서는 강세가 지속될 수 있다는 분석이다.

한대훈 SK증권 연구원은 "백신이나 치료제 개발이 없는 이상 코로나19에 대한 우려는 지속될 수 밖에 없다"면서 "경제 및 기업실적에 대한 우려가 여전한 가운데 유동성에 힘입어 반등에 빠르게 성공한만큼 가격부담이 높은 구간에 진입한 것은 사실"이라고 말했다. 그러나 SK바이오팜의 청약에 31조원에 육박하는 증거금이 몰린 것을 보면 시중에 유동성은 넘친다고 언급하면서 "현재 상황에서 쏠림 현상은 더욱 심화될 것이며 기존 주도주와 미래 성장성이 기대되는 업종의 강세는 계속될 가능성이 높다"고 내다봤다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr