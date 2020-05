文대통령 "코로나19 백신은 인류 공공재…전 세계 공평하게 보급돼야"

이어 백신 개발에 대한 협력 및 공평한 보급을 강조했다. 또 "WHO 국제보건규칙을 비롯한 관련 규범을 빠르게 정비하고 기속력을 갖춰야 한다"며 "감염병 관련 정보를 국가 간에 더욱 투명하게 공개하고, 조기 경보 시스템과 협력체계를 공동으로 구축하는 노력이 필요하다"고 말했다. 그러면서 "주요20개국(G20) 정상회의와 아세안+3 정상회의에서 논의된 협력 방안들이 더욱 구체화될 수 있기를 바란다"고 기대했다.

