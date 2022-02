한솔제지, 플라스틱 ZERO 아기 물티슈 출시

[아시아경제 김종화 기자] 국내 최대 종합 제지회사인 한솔제지가 미세 플라스틱 걱정 없는 유아용 물티슈 제품인 '고래를 구하는 물티슈'를 출시했다고 23일 밝혔다.

고래를 구하는 물티슈는 대부분의 일반 물티슈가 플라스틱 계열의 성분이 포함된 원단을 사용하는 것과 달리 천연 펄프와 식물에서 유래한 레이온 원단을 혼합 사용해 미세 플라스틱이 발생하지 않는 것이 특징이다. 지난 달 국가공인시험기관(KOTITI) 시험연구원에서 실시한 미세 플라스틱 분석 테스트에서도 불검출 판정을 받았다.

특히, 국제 물풀림 기준(INDA ADANA)을 통과한 플러셔블 원단(물이나 미생물에 의해 자연 분해가 가능한 원단)을 적용하고, 포장재도 국가 녹색인증제 기술 및 제품 인증을 취득한 제품을 사용하는 등 내용물부터 패키지까지 환경을 고려한 제품이라는 것이 한솔제지 측의 설명이다.

또 독일 더마테스트의 피부자극 테스트에서 최고 등급인 '엑설런트(Excellent) 등급'을 획득했으며, 까다로운 원료 선정 과정을 거쳐 안전한 성분만을 사용한다. 인공향도 배제하고 캐모마일 추출물을 함유하는 등 민감한 아이 피부에도 안심하고 사용할 수 있도록 했다.

고래를 구하는 물티슈는 대용량 캡형과 휴대용 등 2종으로 구성되어 출시되며, 네이버 쇼핑채널을 통한 판매를 시작으로 향후 다양한 온라인 채널을 통해 판매 범위를 확대할 예정이다.

한솔제지 관계자는 "주부들이 아기 물티슈를 선택할 때 환경에 대한 부분을 고려한다는 점을 소비자 조사를 통해 알수 있었다"면서 "한솔제지는 앞으로도 소비자의 니즈에 맞는 다양한 신제품을 만들고 소개하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

