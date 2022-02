건보공단 부울경본부, ‘온기 DREAM’ 어린이식당 기금 전달

돌봄 사각지대 어린이에 550만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민건강보험공단 부산울산경남지역본부가 21일 초록우산 어린이재단 부산종합사회복지관에서 ‘온기DREAM 어린이 식당’ 사업 사회공헌기금 550만원을 전달했다.

어린이식당에 전달된 사회공헌기금은 한부모와 맞벌이 등 돌봄 공백을 겪는 가정의 어린이에게 식사와 돌봄을 제공해 양육 부담을 덜어주는 사업에 쓰인다.

또 올해는 전년도보다 지원 대상을 확대해 복지 사각지대에 있는 아동들을 수시로 발굴할 계획이라고 공단 관계자는 전했다.

장수목 본부장은 “어린이 식당을 통해 미래 꿈나무인 아동들이 질 좋고 따뜻한 식사를 이어갈 수 있어 기쁘다”며 아동의 건강한 성장을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

부울경지역본부는 저소득 다자녀가구에 양육물품 지원, 소외청소년 자립 지원 등 아동, 청소년의 건강한 성장을 위한 사회공헌활동에 나서고 있다.

