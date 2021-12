[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한국가스공사=한국 지역난방공사와 4조1378억원 규모 개별요금제 발전용 천연가스 공급계약 체결

◆ 한국가스공사=CGN율촌전력과 2조6717억원 규모 개별요금제 발전용 천연가스 공급계약 체결

◆ 한국가스공사=내포그린에너지와 3조2308억원 규모 개별요금제 발전용 천연가스 공급계약 체결

◆ 현대차=아산공장, 전기차 생산 위한 설비 공사로 인해 내년 1월3일~28일까지 생산중단

◆ 현대모비스=아산공장, 현대차 공장 생산중단으로 인해 내년 1월3일~28일까지 생산중단

◆ 한신공영=795억원 규모 울산 신정동 한신더휴 주상복합 신축공사 수주

◆ F&F홀딩스=자회사 에프앤에프로지스틱스 흡수합병

◆ 풍산=방위사업청과 693억원 규모 대구경탄약류 계약

◆ 삼양사=계열사 삼양이노켐에 산업바이오 사업 부문 영업 양도

◆ 솔루엠=계열사 SoluM Vina에 142억원 규모 채무보증 결정

◆ LG디스플레이=내년 1월26일 오후 4시 투자자 및 연구원, 언론 대상으로 기업설명회 개최

◆ 지코=벡셀과 1:76.2573147 비율로 흡수합병 결정

◆ 한미글로벌=152억원 규모 사우디아라비아 영사관 및 생활관 건립공사 수주 계약 해지

◆ 삼성제약=장래사업 경영계획의 철회 등 공시번복으로 인한 불성실공시법인 지정이 예고됐지만 감경에 따른 벌점 미부과로 미지정

◆ 대유플러스=유가증권시장본부, 소송등의판결ㆍ결정 등 사실의 지연공시로 인해 불성실공시법인 지정

◆ 대구백화점=유가증권시장본부, 타인에 대한 채무보증결정 사실의 지연공시로 인해 불성실공시법인 지정 예고

◆ 한국가스공사=3조원 규모 단기차입 결정

◆ 효성중공업=3666억원 규모 산곡 도시환경정비사업 수주

◆ 한국토지신탁=리츠사업 추진 위해 다산네트웍스를 매도자로 하는 매매대금 1560억원 규모의 성남시 분당구 소재 다산타워 매매계약 체결

