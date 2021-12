신지예 영입에 당 내부서도 우려 목소리…홍준표 "잡탕밥"·하태경 "우려된다"

이준석, 페미니스트 신지예 영입에…"별다른 의견 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 신지예 한국여성정치네트워크 대표가 윤석열 국민의힘 대선후보 직속기구인 새시대준비위원회의(새시대위) 수석부위원장으로 합류한 가운데 20일 당내 반발이 이어지고 있다. 홍준표 의원은 "잡탕밥"이라고 비판했고, 하태경 의원 역시 "우려스럽다"고 지적했다.

홍 의원은 이날 자신이 만든 청년 커뮤니티 '청년의꿈'의 '청문홍답'(청년의 고민에 홍준표가 답하다)에서 "신지예가 왔네요. 어떻게 보십니까"라는 질문을 받자 "잡탕밥도 찾는 사람이 있어요"라고 짧게 답했다. 또 다른 누리꾼이 "신지예 영입이 윤석열에게 득이 될까요, 실이 될까요?"라고 묻자, 홍 의원은 "실"이라고 평가했다.

그런가 하면 하 의원도 자신의 페이스북을 통해 "젠더 갈등을 가볍게 바라보는 윤석열 선대위가 우려스럽다. 젠더 갈등 격화시키는 페미니스트 신지예 영입을 반대한다"고 직격했다.

그는 "김한길 위원장이 이끄는 새시대위가 페미니스트 신지예 대표를 영입했다"며 "페미니즘을 추가하면 젠더 갈등은 해소되고 청년 지지층이 더 오를 것이라는 아주 간단한 생각이겠지요?"라고 반문했다.

이어 "젠더 갈등의 심각성을 잘 몰라서 그런 거다. 어른들이 보기엔 아이들의 남녀 갈등이 촛불처럼 바람 한 번 훅 불면 쉽게 꺼지는 줄 안다. 그런데 젠더 갈등은 촛불이 아니라 산불"이라며 "산불에 바람을 불어넣었으니 갈등은 꺼지지 않고 더 활활 타오를 것"이라고 강조했다.

아울러 "지금 페미니즘은 국민적 공감대를 완전히 잃어버린 반(反)성평등주의 사상으로 변질됐다"며 "이러한 극단성을 고치는 일이 당으로서 나아가야 할 방향이다. 무슨 요리법처럼 여기저기서 한 스푼씩 넣는다고 청년 지지가 확 살아 오르는 게 아니다"라고 했다.

한편 이준석 대표는 이날 선대위 비공개회의 직후 기자들과 만나 이번 영입과 관련한 질문에 "별다른 의견이 없다"고 답했다.

그는 "김한길 위원장이 이 사안으로 주말 중 문의해오신 바 있었다. 저는 새시대위에서 하는 일은 김 위원장의 의사를 존중하겠다"면서도 "다만 이수정 교수와 마찬가지로 당의 기본적 방침에 위배되는 발언을 할 시엔 제지·교정할 수밖에 없는 상황이 될 것"이라고 선을 그었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr