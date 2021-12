강민진 청년정의당 대표, 신지예 국민의힘 합류에 "축하해주기 어렵다"

[아시아경제 오주연 기자] 강민진 청년정의당 대표가 20일 신지예 한국여성정치네트워크 대표의 국민의힘 윤석열 대선 후보 선대위 합류에 "축하를 해드리기 어렵다"고 밝혔다.

강 대표는 이날 페이스북을 통해 "마음이 착잡하다"면서 이같이 말했다. 강 대표는 "신지예 씨는 '정권교체' 필요성을 말씀하시며 윤석열 후보를 돕겠다 했는데 민주당 정권이나 국민의힘 정권이나 다를 게 있나"라면서 "민주당과 국민의힘 서로 간에 주거니 받거니 하는 정권교체가 진짜 교체는 맞는가"라고 반문했다.

강 대표는 "한때는 조금 달라도 비슷한 곳에 서 있는 사람인 줄 알았다"며 "서울시장 선거에서 페미니스트 신지예에게 기꺼이 표를 주었던 사람들의 마음을 무엇이었을까. 페미니스트 정치인으로서 상징성과 대표성을 가지신 분이신만큼, 당신께서 택하신 길에 축하를 보낼 수 없는 여성 시민들의 배신감을 생각하면 그것이 가장 안타깝다"고 평했다.

이어 "이준석 국민의힘 대표는 신씨 영입에 대한 질문을 받고선 노코멘트로 일관했다고 한다"고 전하며 "당대표의 환영도 받지 못하는 인사가 얼마만큼의 당내 실질적 지위와 결정 권한을 가질 수 있을까. 그럼에도 불구하고, 그곳에서 페미니스트로서의 신념을 버리지 않고 뜻하는 바를 추구하실 수 있기를 기원한다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr