코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝

[아시아경제 박지환 기자] 20일 코스피가 외국인과 기관의 매도세 확대로 낙폭을 확대하고 있다. 글로벌 오미크론 확산세와 함께 각국 중앙은행이 기준금리를 잇따라 인상하면서 긴축에 대한 우려가 커지자 외국인을 중심으로 투자 심리가 약화된 결과로 해석된다.

이날 오후 1시9분 기분 현재 코스피는 전 거래일 대비 1.77%(53.34포인트) 내린 2964.39에 거래되고 있다. 지수는 전 거래일 대비 0.59%(17.74포인트) 떨어진 2999.99로 장을 시작해 시간이 갈수록 낙폭이 커지는 모습이다.

투자자별로는 개인이 8434억원 사들이고 있다. 반면 기관과 외국인은 각각 3916억원, 4824억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다.

시가총액 상위 10개 종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 900 등락률 -1.15% 거래량 9,108,332 전일가 78,000 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"달러가치 꼭지 찍었나…"삼성전자 훈풍 기대" close (-1.41%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 500 등락률 -0.41% 거래량 2,284,148 전일가 122,000 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도[클릭 e종목] "SK하이닉스, 내년 영업이익 15兆 육박 전망" close (-1.23%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 936,000 전일대비 19,000 등락률 -1.99% 거래량 51,739 전일가 955,000 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여 close (-2.30%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 374,500 전일대비 10,000 등락률 -2.60% 거래량 487,806 전일가 384,500 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여 close (-2.85%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 4,000 등락률 -3.40% 거래량 2,406,591 전일가 117,500 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여 close (-3.83%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 650,000 전일대비 47,000 등락률 -6.74% 거래량 460,283 전일가 697,000 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]LG화학, 이틀 연속 약세…신저가낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-5.88%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 658,000 전일대비 22,000 등락률 -3.24% 거래량 272,924 전일가 680,000 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도[클릭 e종목] 삼성SDI, 올 4분기 자동차배터리 쉽지 않다 close (-3.09%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 3,500 등락률 -1.67% 거래량 382,297 전일가 209,500 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도현대차 글로벌 '대권역제' 도입…글로벌 '톱3' 나선다 close (-1.91%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 1,400 등락률 -1.65% 거래량 706,403 전일가 84,600 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 전기차는 누가탈까…수도권 30~40대가 절반 이상낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-1.77%) 등 모든 종목이 내림세다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.97%(9.68포인트) 내린 991.58에 거래 중이다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 1183억원, 243억원을 순매수하고 있다. 반면 외국인은 1371억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,000 전일대비 700 등락률 +0.85% 거래량 462,451 전일가 82,300 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 close (0.61%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 125,100 전일대비 5,000 등락률 +4.16% 거래량 423,529 전일가 120,100 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 close (2.25%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,450 전일대비 300 등락률 +0.88% 거래량 1,987,764 전일가 34,150 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (0.15%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 65,000 전일대비 1,300 등락률 +2.04% 거래량 966,394 전일가 63,700 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선오미크론 우려 불식에 外人·기관의 ‘사자’…코스피 장중 1%대 상승폭 close (2.67%) 등이 상승했다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 504,500 전일대비 4,400 등락률 -0.86% 거래량 85,588 전일가 508,900 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 에코프로비엠, 1주당 920원 현금배당 결정낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close (-1.04%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 199,700 전일대비 100 등락률 +0.05% 거래량 285,209 전일가 199,600 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 close (-0.50%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,900 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 433,114 전일가 86,700 2021.12.20 14:32 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 close (-0.23%) 등은 내렸다.

