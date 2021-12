토스페이, 구글 제휴로 간편결제 영역 확장

[아시아경제 성기호 기자] 토스의 페이테크(Paytech) 계열사 토스페이먼츠는 구글과의 제휴로 유튜브, 구글플레이에서 토스페이 결제가 가능하게 됐다고 20일 밝혔다.

토스페이는 올해 타다, 스포티파이 등에 이어 글로벌 IT 기업 구글과 손을 잡으며 성장을 가속화하는 계기를 마련했다는 평가다.

토스페이는 토스 앱만 있으면 누구나 쉽고 안전하게 결제할 수 있는 간편결제 서비스다. 토스 앱에 결제수단으로 등록된 계좌 혹은 카드 등을 통해 토스페이 가맹점에서 편리하게 이용할 수 있다.

구글플레이, 유튜브에서 토스페이로 결제하는 방법은 간단하다. 구글플레이의 경우 결제 수단 화면에서 ‘Toss 추가’를 클릭한 후, 토스 앱을 통한 본인 인증을 거치면 등록이 완료돼 유료 콘텐츠 결제 시 이용할 수 있다.

유튜브는 결제 수단으로 토스페이를 선택하면 유튜브 프리미엄 정기 결제, 유튜브 영화, 채널 멤버십, 슈퍼챗 등 다양한 유료 서비스 결제 시 사용할 수 있다. 구글플레이와 유튜브 모두 웹과 앱에서 토스페이를 통한 결제가 가능하다.

이번 제휴를 기념한 캐시백 이벤트도 진행된다. 12월31일까지 구글플레이 혹은 유튜브에서 토스페이로 결제 시 최대 5000 원 한도 내에서 결제 금액의 50%를 토스포인트로 돌려준다. 이벤트는 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr