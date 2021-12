카카오·SKT ESG 펀드 가동…스타트업 3개사에 30억 투자

[아시아경제 부애리 기자] 카카오와 SK텔레콤이 공동 출자한 'ESG(환경·사회·지배구조) 펀드'를 통해 혁신 스타트업에 투자를 시작했다.

20일 카카오와 SK텔레콤에 따르면 청각장애인이 운행하는 택시 서비스를 제공하는 '코액터스', 시각장애인용 점자 콘텐츠를 제공하는 '센시', 아동 대상 메타버스 기반 교육 콘텐츠를 제공하는 '마블러스' 등 3게 회사에 총 30억원을 투자했다.

이번 투자는 일반적인 수익성과 성장성 중심의 스타트업 투자와 달리 사회에 선한 영향력을 미칠 수 있는 ESG 혁신성에 높은 비중을 두고 대상을 발굴했다고 회사 측은 설명했다.

코액터스의 경우 청각장애인의 일자리 창출과 소득개선에 기여하고 있다. 이번 투자 유치를 통해 운행 차량수를 20대에서 100대까지 확보할 계획이다.

센시는 디지털 문서를 점자로 자동 변환하는 기술을 보유한 회사로 수작업으로 4~6개월이 걸리던 점자책 출판 기간을 1일로 단축한 혁신 스타트업이다.

마블러스는 소득 격차에 따른 경제적 여건이나 지리적 장벽을 넘어 가상 공간에서 누구나 공평하게 양질의 교육을 받을 수 있도록 하겠다는 비전을 가진 기업이다.

카카오와 SK텔레콤은 지난 8월 각 100억원씩 출자해 총 200억원 규모의 ESG펀드를 조성했다. ICT업계 최초다. 펀드 운용은 유티씨인베스트먼트가 맡고 있다.

두 회사는 ESG 공동펀드를 통해 환경, 사회적 약자, 교육격차 등 다양한 사회문제가 발생하는 분야에서 혁신 스타트업을 발굴하고 육성해 투자를 지속한다. 투자한 스타트업에게 두 회사와의 사업 제휴, 글로벌 공동 진출 기회를 제공하는 등 스타트업 성장을 위한 선순환 프로세스를 구축한다는 계획이다.

박용주 SKT ESG 담당은 "ESG 공동펀드는 ICT 기술·서비스로 환경, 사회적 약자 등을 위한 사회적 난제를 해결하는 혁신 스타트업의 동반자 역할을 할 것"이라며 "ESG 분야 스타트업의 발굴과 사업지원부터 투자, 제휴·협력에 이르기까지 체계적 지원을 해 나갈 것"이라고 말했다.

배재현 카카오 최고투자책임자(CIO)는 "SKT와 함께 ESG 혁신 스타트업의 성장 돕고, 이 기업들이 우리 사회에 선한 영향력을 행사할 수 있는 선순환 구조를 만들고자 한다"고 전했다.

