[아시아경제 류태민 기자] 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 383310 | 코스닥 증권정보 현재가 76,300 전일대비 2,800 등락률 -3.54% 거래량 156,919 전일가 79,100 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’하반기 알루미늄·코로나·탄소중립주 퀀덤점프 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소 close 은 보통주 1주당 330원의 현금배당을 결정했다고 17일 공시했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr